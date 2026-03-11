Borja Sánchez reitera que el Principado ya prepara medidas para paliar los efectos económicos de la guerra

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, comparece en la Junta. - PRINCIPADO

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha indicado que el Principado "por supuesto que está muy preocupado y siguiendo las posibles consecuencias que pueda tener el conflicto bélico" y trabajan ya en la puesta marcha de ayudas "a nivel social, a nivel laboral, a nivel de alcanzar nuevos mercados, a nivel de ayudar en ese sentido" que harán públicas cuando las tengan "perfectamente establecidas".

"Ya nos queda poco para poderlo tener, porque, como digo, son medidas extraordinarias a las que ya estamos llevando a cabo", dijo Borja Sánchez.

Ha insistido por tanto en que sí están preparados y tienen una serie de medidas preparadas, no obstante también ha reiterado que la mejor medida sería para la guerra. "Yo le voy a decir, la solución es parar esa guerra. Ya está. Problema solucionado. Que aquellos que se saltan el derecho internacional paren de hacer lo que están haciendo y ya verá usted cómo todo vuelve a su cauce. Por supuesto, que estamos trabajando en las posibles consecuencias de esta crisis, con el gobierno de España, además", dijo Borja Sánchez en respuesta al diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares.

El consejero ha añadido que hay que tener también en cuenta que dentro de lo que es la respuesta a este tipo de crisis, como pasó con los "injustos aranceles que se impusieron el año pasado", la respuesta tiene que ser coordinada y hay cuestiones que atañen al gobierno de España y hay cuestiones que atañen a las autonomías.

"Y la estrategia es exactamente la misma que para los aranceles", dijo el consejero que ha respondido a varias preguntas sobre la situación de los autónomos asturianos.

Ante las críticas de Pumares a su respuesta, ha insistido en que la circulación logística está interrumpida en el Estrecho de Ormuz y eso es lo que está causando el incremento en el coste del combustible y de la energía.

EMPRESAS ASTURIANAS COMPETITIVAS

Por otra parte, ante la pregunta del diputado Gonzalo Centeno, de Vox, Borja Sánchez ha indicado que "claro que considera que las empresas asturianas no sólo son competitivas sino que se están adaptando muy bien a los cambios que están ocurriendo ahora mismo en los mercados y que muchas de ellas pues ocupan incluso en situaciones de liderazgo en dichos mercados".

Gonzalo Centeno por su parte ha indicado que son varios los informes que contradicen al consejero y determinan que el Principado de Asturias aún tiene un amplio margen de mejora en términos de simplificación y reducción de la carga tributaria