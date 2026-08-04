Borja Sánchez reprocha a Queipo (PP) su "uso interesado" de los datos del paro

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha acusado al presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, de realizar "un uso muy interesado de los datos" al afirmar que en la región se han destruido 5.000 empleos, argumentando que "está claro" que el dirigente 'popular' realiza una comparación "de los segundos trimestres de la encuesta de población activa" sin complementarla con otros indicadores oficiales.

El consejero ha subrayado en unas declaraciones remitidas a los medios que, si se realiza una comparación interanual de afiliación a la seguridad social, los niveles de empleo de afiliación en julio, hay 8.000 personas más de las que había en julio del año 2025.

Sánchez ha destacado que, considerando la evolución del empleo a lo largo del año, respecto a enero de este mismo año hay 15.000 personas más trabajando en Asturias, lo que demuestra una tendencia positiva en la creación de empleo en la región.

El consejero ha defendido que Asturias "sigue creando empleo, sigue reduciendo su paro registrado", a pesar de que se haya producido un leve repunte frente a los datos de junio.