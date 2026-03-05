El Botánico abrirá al público parte del jardín de La Isla en el marco de su Programa Especial de Primavera

Presentación del Programa Especial de Primavera en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este jueves el Programa Especial de Primavera en el Jardín Botánico Atlántico, que abrirá al público parte del jardín de La Isla, los próximos 25 y 26 de abril, coincidiendo con el aniversario del museo vegetal.

"Esta primavera el Jardín está más vivo que nunca", ha asegurado Martínez Salvador, durante la presentación, en el Consistorio gijonés.

Con la incorporación de la finca de La Isla, se completa el conjunto botánico, preservando, además, el legado de Florencio Valdés, quien fuera el propietario de la misma, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

I FERIA DE PLANTAS

Otra de las novedades del programa será la celebración de la I Feria de Plantas, que los días 6 y 7 de junio reunirá en la ciudad a algunos de los mejores productores de España, Francia, Portugal y Holanda. Además de plantas únicas y de calidad, el evento ofrecerá artesanía, charlas, música y numerosas actividades complementarias.

También se desarrollarán actividades especiales de Semana Santa, con la ya tradicional búsqueda de los güevos pintos gigantes, las nuevas aventuras de Pietro Ataulfo del Camino, más conocido como Pitu Caleya, y talleres familiares. Asimismo, el Botánico acogerá una nueva edición del Festival del Vencejo, del 12 al 14 de junio.

En el caso del Club de Lectura, habrá tres sesiones dedicadas a cada libro: comentario, visita guiada por el Jardín para observar las plantas mencionadas en la obra y encuentro con autores y autoras. Además, se podrá ver la exposición de fotografía organizada por la Asociación de Amigos del Jardín Botánico.

A todo ello se suma la programación habitual, que continúa con el ciclo de conferencias De Charla con el Botánico. También regresan actividades como 'El coro del amanecer', para escuchar al alba el canto de las aves.

Se mantienen, asimismo, las propuestas dirigidas a personas con discapacidad, las visitas ornitológicas del segundo domingo de cada mes, las visitas guiadas gratuitas y una amplia oferta de talleres.

Este año destaca una novedad especial: un taller para aprender a cultivar plantas acuáticas en casa, con la que se hace un guiño a la celebración del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo.

Martínez Salvador, con respecto a los usos que se le va a dar a la finca de La Isla, ha apuntado que la intención es que durante este año puedan definirlos y poder ir empezando a trabajar ya en un proyecto para acometer las obras que sean necesarias. Sí que ha adelantado que las asociaciones que colaboran con el Botánico van a tener su espacio.