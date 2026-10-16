El Botánico de Gijón recupera el concurso de calabazas decoradas en la celebración del Samaín, del 24 al 2 de noviembre

Presentación del programa del Samaín en el Botánico 2026: Calabazas y Calaveras, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este viernes el programa del Samaín en el Botánico 2026: Calabazas y Calaveras, que se desarrollará del próximo día 24 al lunes 2 de noviembre.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha resaltado que el Botánico se viste de otoño un año más con una de las colecciones más particulares que se ha visto "jamás".

Habrá, por tanto, decoración natural, con miles de calabazas desde la entrada del Jardín hasta la Quintana de Rionda. A esto ha sumado que se recupera una actividad que se había dejado organizar y que había solicitado el público, como es el concurso de calabazas.

A este respecto, ha animado a todo el mundo a que traigan su calabaza decorada el sábado día 24 o el domingo 25 de este mes, si bien sirve las que se realicen en el taller de decoración de calabazas que se va a organizar.

En este caso, ha apuntado que, a las 12.00 horas, el próximo día 30, se elegirá a las tres que más hayan gustado al jurado, que recibirán diversos regalos. Asimismo, todos los participantes que dejen su calabaza decorada para la exposición, recibirán dos entradas para el Botánico.

Ha apuntado, también, que las bases completas están publicadas en la web, a lo que ha agregado que cuentan con la colaboración de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico.

En paralelo a la exposición, se desarrollará un taller de decoración para adultos, los días 24 y el día 25 de este mes, y otro igual, más enfocado a las familias, en horario ambos de 11.00 a 14.00 horas.

El taller de adultos tiene un precio por inscripción de 20 euros y el taller familiar, a partir de seis años, tiene un coste por persona, con un máximo dos acompañantes por cada menor, de seis euros, 5,10 euros si es miembro del Club de los Miruéndanos. Este está impartido por Alba Rueda y María Ferrán.

Además, habrá siete sesiones el sábado día 24 y otras tantas el domingo día 25, de los cuentos de difuntos. Este año, por otro lado, se aumenta a dos los días de los 'Encuentros inquietantes', que se llevarán a cabo el sábado día 31 y el domingo 1 de noviembre, de 16.30 a 19.30 horas. Una fiesta familiar con "muchos sustos" y también música en directo.

A estas actividades ha sumado un Magüesto con castañas o palomitas y sidra dulce, a lo que ha recordado que es necesario recoger el vale al entrar al Botánico. También habrá juegos tradicionales y pintacaras.

Martínez Salvador ha señalado que, para quienes quieran pasar "un poco de miedo", podrán escuchar historias para no dormir, con diferentes pases, aforo limitado y reserva de entradas por orden de llegada antes del primer pase. El Botánico, además, ha señalado que contará un puesto de café y uno de comida.

Dentro de la programación, hay, además, una fiesta de adultos, bajo el nombre de 'Danzad, Danzad Malditos', entre las 21.00 horas del próximo día 31 y las 1.00 horas del 1 de noviembre, a un precio de 6,50 euros y de 4,50 para los mayores de 65 y los que tengan edades comprendidas entre 18 y 26 años.

El edil ha aclarado que es una fiesta para mayores de edad, amenizada con música de la DJ María Martín y con animadores, que contará con servicio de comida, servicio de bar y muchas sorpresas.