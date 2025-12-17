El Botánico incorpora un Club de Lectura a su programa de actividades

Presentación de la programación de actividades del Jardín Botánico Atlántico de Gijón en la temporada de invierno. - DIVERTIA

GIJÓN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este miércoles las actividades que el Jardín Botánico Atlántico ha organizado para la temporada de invierno.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha recordado que el pasado lunes inauguraron la instalación del Belén Monumental en el equipamiento vegetal y las jornadas de entrada gratuita que habrá hasta la festividad de los Reyes.

En paralelo, se ha organizado una promoción "muy completa, muy variada, y para todos los públicos". También ha destacado que el Ayuntamiento va a ampliar su espacio con la adquisición de la finca de La Isla y ha señalado que esperan que puedan cerrar el año con 100.000 visitantes.

Entre las actividades que se van a desarrollar, ha citado Charla con el Botánico, que incluye conferencias, charlas o coloquios "muy interesantes" en la antigua Escuela de Comercio, también habrá visitas guiadas y talleres los fines de semana para el público infantil y el familiar.

Ha recalcado, eso sí, que el Botánico no cerrará el próximo enero para mantenimiento, sino que van a intentar hacer este sin necesidad de cerrar unos días el Botánico.

El jefe de servicio del Jardín Botánico, Tomás Fernández, ha explicado que las visitas guiadas se van a hacer con normalidad, de martes a domingo, en el horario de 10.00 a 18.00 horas.

Además, ha apuntado que en 2026 va a comenzar el nuevo contrato de atención al público y desarrollo de actividades socioculturales y de ocio educativo en el Jardín Botánico Atlántico.

Según Fernández, este nuevo contrato ha supuesto un esfuerzo de tramitación importante e incorpora un modelo de gestión "más transversal y más integral", centrando el objetivo en el visitante y en los servicios que se quiere prestar.

Ha señalado, asimismo, que se van a potenciar aspectos que consideran relevantes, entre ellos la incorporación gradual de un programa de ocio social destinado a sectores de población más desfavorecidos.

En cuanto a la programación de invierno, ha manifestado que se quiere reforzar la imagen de las visitas guiadas al Jardín Botánico, a lo que ha resaltado que se quiere remarcar que son gratuitas, "una excepción en la oferta de los museos a nivel nacional y, desde luego, en los jardines botánicos a nivel nacional", ha resaltado.

Ha avanzado, también, que se abre un club de lectura que se va a organizar en tres sesiones. En una se hará el análisis del libro que se propone, habrá encuentros con los artistas y, además, se hará una visita temática al jardín vinculada al libro que se ofrezca en cada momento. El citado Club dará comienzo a sus actividades el próximo marzo.

La programación, además, recoge 20 talleres y actividades, principalmente en fin de semana, salvo el Club de Lectura, que se ofrecerá entre semana. Fernández ha remarcado que se ha querido reforzar la oferta semanal, no solo vinculada a fin de semana, llegando a otro público objetivo.

Entre otras actividades, habrá un ciclo de arte y discapacidad, visitas ornitológicas y talleres jardineros y hortelanos. A partir de enero, además, se proponen poder llegar a esos sectores de la población, como puede ser por ejemplo personas con soledad no deseada y poderles incorporar en las visitas del Jardín.