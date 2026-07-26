La braña de Aristébano acoge este domingo la 66ª Vaqueirada, en la que por primera vez se casan dos parejas

Imagen de archivo de La Vaqueirada.
Imagen de archivo de La Vaqueirada. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 26 julio 2026 8:27
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OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Braña de Aristébano, en el límite entre los concejos de Valdés y Tineo, acogerá este domingo la celebración de la 66ª edición de La Vaqueirada. Por primera vez en la historia de este evento, dos parejas van a compartir la ceremonia nupcial, una cita con la que se busca dignificar la cultura de los vaqueiros de alzada desde su creación en 1959.

Las dos parejas que van a contraer matrimonio civil en esta edición histórica son la formada por Andrea Rodríguez, natural de Salas, y Javier Castro, procedente de Gijón; y el enlace tinetense de Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. La ceremonia va a ser oficiada de forma conjunta por la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

La regidora tinetense será nombrada Vaqueira de Honor junto al ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences.

Por su parte, el reconocimiento como Vaqueiros Mayores ha recaído este año en Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de la localidad de Las Gallinas, en el concejo de Salas.

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