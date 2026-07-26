La braña de Aristébano acoge este domingo la 66ª Vaqueirada, en la que por primera vez se casan dos parejas

Imagen de archivo de La Vaqueirada. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Braña de Aristébano, en el límite entre los concejos de Valdés y Tineo, acogerá este domingo la celebración de la 66ª edición de La Vaqueirada. Por primera vez en la historia de este evento, dos parejas van a compartir la ceremonia nupcial, una cita con la que se busca dignificar la cultura de los vaqueiros de alzada desde su creación en 1959.

Las dos parejas que van a contraer matrimonio civil en esta edición histórica son la formada por Andrea Rodríguez, natural de Salas, y Javier Castro, procedente de Gijón; y el enlace tinetense de Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. La ceremonia va a ser oficiada de forma conjunta por la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, y el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.

La regidora tinetense será nombrada Vaqueira de Honor junto al ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences.

Por su parte, el reconocimiento como Vaqueiros Mayores ha recaído este año en Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de la localidad de Las Gallinas, en el concejo de Salas.