Un brigadista de los que entró en Cerredo confirma la existencia de dos huecos propios de extracción de carbón

Óliver Suárez - CAPTURA DE LA WEB DE LA JGPA

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vigilante de la Brigada de Salvamento Minero Óliver Suárez, que participó en las labores de rescate del accidente mortal en la mina de Cerredo (Degaña), ha confirmado este martes la existencia de dos huecos propios de extracción de carbón en las proximidades del lugar del siniestro.

"Son dos huecos, dos ramplas, que están en la parte superior izquierda de la galería", ha señalado Suárez a preguntas de los diputados de la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias relativa al accidente.

Fue el 31 de marzo de 2025 cuando se produjo el accidente, fruto de una explosión de grisú, falleciendo cinco mineros leoneses y resultando otros heridos. La compañía que gestionaba la explotación, Blue Solving, no tenía permiso para extraer carbón.

Óliver Suárez fue el miembro de la Brigada que recibió la llamada por el accidente y entró en la galería ese mismo día para participar en las labores de rescate.

A preguntas de los diputados, ha dicho que en la mina se encontraban útiles propios de una explotación minera. Tiene experiencia en el sector, dado que en 2003 comenzó como picador sacando carbón, precisamente en Cerredo. Cuando le han preguntado si la mina tenía malas condiciones, como 'el peor de los chamizos', expresión que utilizó la consejera asturiana Belarmina Díaz, quien terminó dimitiendo, Suárez ha respondido que no se atrevería a decirlo. "No me atrevo yo a hace una valoración en ese aspecto", ha indicado cuando le han preguntado sobre si había condiciones precarias.

Según Suárez, un gas como el grisú suele encontrarse en el mineral del carbón. Días después de la explosión, el vigilante de la Brigada volvió a la mina para participar en tareas de seguridad y que entrasen los investigadores. Dijo que entró en un primer momento apra ver qué niveles de gases había y para asegurar que se podía entrar con seguridad, activando la ventilación. Le preguntaron entonces que si ese 8 de abril se habían encontrado niveles peligrosos de gases, algo que Suárez no ha aclarado alegando que existe un proceso judicial y que hay secreto de sumario.