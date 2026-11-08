Bulnes, el pueblo más internacional de Asturias con casi cuatro de cada diez visitantes extranjeros

Bulnes. - LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA

CABRALES, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bulnes (Cabrales) es el pueblo asturiano con mayor porcentaje de visitantes extranjeros de la red Los Pueblos Más Bonitos de España, al registrar un 37,8 por ciento de turistas internacionales sobre el total recibido, según los datos de la lista oficial de 2026 elaborada a partir de información anónima y agregada de telefonía móvil de Telefónica Tech.

Esta localidad del concejo de Cabrales se sitúa en la decimotercera posición nacional entre los 126 municipios que integran la asociación. En cuanto a las procedencias, los principales países de origen de los visitantes extranjeros que han acudido a Bulnes son Francia, que representa el 19,7 por ciento, y Países Bajos, con el 15,5 por ciento.

Cudillero se ha posicionado como el segundo pueblo asturiano de la clasificación y el cuadragésimo octavo a nivel general, al registrar un 19,0 por ciento de turismo internacional, encabezado por visitantes procedentes de Francia (18,1 por ciento) y Alemania (11,3 por ciento). La presencia Asturias en la red se completa con Tazones, que ha alcanzado un 16,5 por ciento de visitantes extranjeros; Llastres, con un 14,6 por ciento, y Torazu, con un 6,9 por ciento. En las cinco localidades asturianas, Francia se mantiene como el primer país emisor.

A nivel nacional, la lista la encabeza Alcúdia (Mallorca), donde el 64,7 por ciento de los visitantes ha llegado del extranjero, seguida por El Castell de Guadalest (Alicante) y Betancuria (Fuerteventura).

El estudio se ha realizado midiendo la proporción de viajeros internacionales sobre el volumen total de cada municipio entre octubre de 2025 y agosto de 2026, con el fin de permitir la comparación en igualdad de condiciones entre pueblos de montaña y villas costeras.