Buscan a un hombre desaparecido desde esta mañana en Castiello de Selorio (Villaviciosa)

Vehículos del SEPA. Camión de bomberos. - SEPA

OVIEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) coordinan la búsqueda de un hombre en Castiello de Selorio en Villaviciosa. El hombre habría participado en un evento familiar este sábado, siendo visto por última vez en la mañana de este domingo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la Centro Operativo de Servicios (COS) a las 13.51 horas. Tras la llamada, los servicios de emergencias movilizaron al Jefe de Bomberos de la Zona Oriente, a los efectivos de Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa, a la Unidad Canina y a la Unidad de Drones.

La búsqueda se ha dividido en dos sectores en el entorno al este del lugar en el que fue visto por última vez el afectado. Un equipo de búsqueda está formado por una parte de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias (UCRPA) y el segundo equipo lo integran el resto de componentes de la UCRPA, los bomberos de la zona y la unidad canina de la Guardia Civil.

En el dispositivo también participa el helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevolará la zona de 15.30 a 17.30 horas. A continuación está previsto que trabaje en la zona el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.