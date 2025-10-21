Byung-Chul Han advierte en Oviedo de la crisis global que atraviesan las democracias liberales occidentales

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, ha alertado este martes en Oviedo de que el mundo atraviesa una "crisis global del liberalismo", un fenómeno que, a su juicio, está generando un profundo desgaste de las democracias occidentales y favoreciendo el ascenso de populismos y fuerzas autoritarias.

Asimimo, se ha referido a la "crisis espiritual y estructural" que vive Occidente, señalando que "la sociedad, el alma humana y la democracia se desmoronan en un ecosistema digital que nos reprograma y vacía de contenido simbólico y vertical".

El premiado ha ofrecido su primera rueda de prensa, una intervención que, según ha confesado, ha aceptado "en contra" de su forma de ser, motivado por su deseo de agradecer a los periodistas españoles la difusión de su obra. "Nunca en mi vida he dado una rueda de prensa. Es una primicia en mi vida", ha señalado.

Ha explicado que su comparecencia ante los medios de comunicación responde a un gesto de gratitud. "Mis libros han tenido buena acogida en España y en los países de habla hispana, gracias a la labor de los periodistas españoles que han informado de forma tan positiva, amigable y exhaustiva sobre mis escritos", ha afirmado.

Durante su intervención, el filósofo ha expuesto los ejes de su pensamiento y algunos avances sobre sus próximas obras. Ha anunciado que acaba de finalizar una nueva, titulada Sin respeto. Una crisis social, que se publicará en Alemania a principios del próximo año. En ella reflexiona sobre la pérdida del respeto como base de la convivencia democrática: "El respeto es lo que mantiene unida a la sociedad. Sin respeto, la democracia está en peligro", ha advertido.

"Vivimos en un universo en el que no nos respetamos mutuamente, nos mostramos agresivos los unos contra los otros, y que no aceptamos la opinión de otros. Y si alguien defiende otra opinión, lo declaramos enemigo", ha lamentado.

Esta pérdida del respeto a la que se refiere Byung-Chul Han es en realidad "una crisis profunda de la sociedad liberal". Al desaparecer las referencias verticales que otorgan sentido y cohesión, se produce un terreno fértil para el auge del populismo, fenómenos que interpreta como síntomas de esta descomposición simbólica. "El desconcierto que vivimos lleva a la gente a entregarse en manos de autócratas y populistas. Es una crisis del liberalismo como orden espiritual. Y el respeto era una de sus columnas fundamentales", ha afirmado.

El premiado ha advertido sobre el riesgo de deriva autoritaria en un contexto de desorientación social. "Ese vacío clama por autócratas, por figuras como Donald Trump o Viktor Orbán. Es una tendencia que se acentuará", ha afirmado.

Byung-Chul Han ha definido el respeto no como una mera actitud interpersonal, sino como una estructura vertical que organiza la vida social y espiritual. Según su análisis, está íntimamente ligado a un "orden vertical" en el que existen jerarquías simbólicas, valores, modelos e ideales que orientan al ser humano.

"El marco teórico de este libro sobre el respeto habla de ese abandono del orden vertical. Ahora moramos en un ordenamiento horizontal, hecho de comunicación, información, consumo, sin jerarquía, sin autoridad, sin que haya algo arriba o algo abajo. Todo es igual, plano, transversal", ha explicado.

Byung-Chul Han ha afirmado que "la humanidad se ha entregado al orden horizontal del consumo, la comunicación y la información constante, sin orientación ni sentido".

En este nuevo escenario "horizontal", según ha dicho, todo pierde peso simbólico. "La sociedad se convierte en una cápsula vacía de contenido, sin aspiraciones elevadas ni orientación. Ya no hay modelos --entendidos como ideales hacia los que dirigirnos--, sino figuras mediáticas como los 'influencers', que no representan valores sino mercancías", ha subrayado.

El filósofo ha lamentado que el discurso democrático esté siendo sustituido por la tribalización digital: "Estamos encerrados en burbujas, cada uno con su propia realidad. Sin una realidad común, no hay democracia". Y ha recalcado que "democracia sin comunidad colapsa". "Las redes sociales no crean comunidad, solo estímulos fugaces. La democracia necesita un discurso, y ese discurso está siendo asfixiado", ha afirmado.

También ha avanzado que uno de sus próximos escritos críticos abordará el fenómeno de la adicción en la sociedad contemporánea, dentro de su serie de ensayos sobre los efectos del sistema en la vida emocional y mental de las personas.

El autor de La sociedad del cansancio y Psicopolítica ha señalado que en la actualidad existe una pérdida creciente de libertad, que sin embargo se disfraza bajo una apariencia de autonomía personal. Según ha explicado, las personas creen estar actuando libremente, pero en realidad pasan de una dependencia a otra, especialmente en el entorno digital.

En su análisis, ha recalcado que la democracia liberal atraviesa una crisis global que se manifiesta en tres ejes: el vacío de ideales y valores; la pérdida de costumbres y virtudes cívicas --la confianza y el respeto--, y la falta de justicia económica que "hace que la brecha entre ricos y pobres se abra tanto, que la democracia colapsa". En resumen, ha dicho que estos son los problemas de la sociedad que más le "torturan" actualmente y sobre los que escribirá en sus próximas obras.