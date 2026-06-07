Cabo Noval acoge el acto conmemorativo del Aniversario de la Brigada de Infantería 'Galicia VII'.

Aniversario de la Brigada de Infantería - EJÉRCITO DE TIERRA

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuartel de Cabo Noval, en Siero, ha acogido una parada militar como acto central de las actividades que se han llevado a cabo con motivo del 60 Aniversario fundacional de la Brigada de Infantería 'Galicia VII'.

La parada militar comenzó a las 12.30 horas, a la que asistieron diferentes autoridades civiles y militares, fue presidida por el coronel Garcés Menduiña, jefe del Regimiento 'Príncipe' número 3.

Durante la ceremonia se hizo entrega de los Premios Caballero/Dama Azor, distinciones que reconocen el espíritu de sacrificio, apoyo y excelencia profesional de personal o entidades vinculadas de forma muy especial con el Regimiento.

El Premio Azor se creó en el año 2011 con el fin de distinguir a aquellas instituciones, organismos o entidades que contribuyen o hayan contribuido de manera sobresaliente al beneficio de la Brilat como institución o al de sus componentes. Este año ha sido concedido al 'Concejo de Siero', y ha sido recogido en su representación por el Secretario General del Ayuntamiento de Siero.

El título Caballero Azor se se creó en 2016 con el fin de distinguir a aquellas personas que mantengan o hayan mantenido una estrecha relación con ella y que, en su quehacer diario y desde el más absoluto altruismo, le prestan apoyo para facilitar el cumplimiento de sus misiones o contribuir a su reconocimiento público. Este año se le ha concedido al coronel Minervino Pérez Costales.

Asimismo, se impusieron diversas condecoraciones a militares que han destacado por su dedicación y méritos en el cumplimiento de sus misiones a lo largo de 2026.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los caídos, en el que se recordó a quienes dieron su vida en acto de servicio. El toque de oración y la ofrenda floral subrayaron la solemnidad de un tributo profundamente arraigado en la tradición militar.

El acto concluyó con un desfile en el que participaron las unidades del Regimiento Príncipe, que marcharon ante las autoridades civiles y militares presentes, así como ante familiares, amigos y ciudadanos que quisieron acompañar a los hombres y mujeres del Regimiento en esta fecha tan significativa.