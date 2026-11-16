El Cabrales Cueva del Molín de Central Lechera Asturiana logra el Super Oro en los World Cheese Awards. - CENTRAL LECHERA ASTURIANA

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Queso Cabrales D.O.P. Cueva del Molín de Central Lechera Asturiana ha obtenido el galardón Super Oro (Super Gold) en los World Cheese Awards, celebrados este fin de semana en Córdoba, un reconocimiento que se suma al amplio palmarés internacional de este queso azul asturiano.

El Cabrales Cueva del Molín vuelve así a situarse entre los quesos reconocidos en este certamen, después de haber conseguido una medalla de oro en la edición de 2025 y otra en 2023, además de una medalla de bronce en 2024. También obtuvo el Super Oro en 2014 y medallas de plata en 2018 y 2017.

El historial de premios se completa con una medalla de bronce en 2013, oro en 2009 y plata en 2008, además del Cincho de Plata de Castilla y León en 2006.

Central Lechera Asturiana destaca que estos reconocimientos avalan la calidad, la tradición y el origen asturiano del producto, al tiempo que consolidan al Cueva del Molín como uno de los Cabrales más premiados.

El queso se elabora de forma artesanal con leche de vaca procedente de ganaderías de Central Lechera Asturiana situadas en los concejos de Cabrales y Peñamellera Alta y cuenta con la Denominación de Origen Protegida Cabrales, vigente desde 1981.

Su maduración se desarrolla en la Cueva del Molín, una cueva natural que mantiene los procesos artesanales desde su inauguración en 1913. Las condiciones de temperatura, humedad y corrientes de aire de la cavidad favorecen el desarrollo del Penicillium roqueforti, responsable de las características vetas azul verdosas del queso.

El Cueva del Molín madura durante un mínimo de 60 días y presenta una textura cremosa y untuosa, aroma intenso y un sabor fuerte, ligeramente ácido y picante, con matices salinos y un retrogusto persistente.

La compañía ofrece además la denominada Experiencia Cabrales, que permite visitar la cueva y el museo, conocer el proceso de elaboración y participar en una cata maridada con sidra natural de El Gaitero.