Cadasa destina 11,7 millones a la explotación de varias redes de saneamiento

Comisión Delegada de Cadasa. - CADASA

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) aprobó destinar 11.726.827 euros a la conservación, explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento de Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribadesella y la cuenta alta del Nalón. La inversión es clave para asegurar el correcto funcionamiento del servicio, optimizar el tratamiento de aguas residuales y garantizar la protección del medio ambiente.

Según informa Cadasa, las mejoras en estos sistemas beneficiarán a más de 119.000 personas. Los servicios, que se centran en las depuradoras y redes de depuración, incluyen el funcionamiento integral de las instalaciones, el control de procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica para garantizar los parámetros ambientales exigidos por la ley.

La encomienda incluye 41 sistemas con 46 depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 Km de colectores.

Este amplio sistema de saneamiento y depuración atraviesa 55 concejos y da servicio a más del 80% de la población asturiana. En 2025, se trataron 133,6 millones de metros cúbicos de aguas residuales.