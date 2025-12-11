Cadasa destina 12,4 millones a conservar los sistemas de saneamiento y depuración en varias cuencas hidrográficas

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por la directora general del Agua, Vanesa Mateo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por la directora general del Agua, Vanesa Mateo, ha aprobado este jueves una inversión de 12.391.382 euros destinada a la explotación y mejora de los sistemas de saneamiento y depuración en diversas cuencas fluviales y estuarios del Principado.

La actuación incluye la explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de la ría de Villaviciosa y Colunga-Caravia, con las estaciones depuradoras de aguas residuales de Villaviciosa y Colunga, 22 instalaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y 36 kilómetros de colectores; los sistemas de Ribadesella y La Vega, con las EDAR, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de colectores; y la cuenca alta del río Nalón, que comprende la EDAR de Frieres, 22 estaciones de bombeo, 26 instalaciones de regulación y 60 kilómetros de colectores.

La comisión también ha aprobado un proyecto de ampliación de infraestructura en el concejo de Pravia, con una inversión superior a 8,1 millones de euros, que permitirá dotar al municipio de un segundo sistema de alimentación de agua, beneficiando a más de 6.400 habitantes. El proyecto incluye la instalación de 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia, así como ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes, que suman más de dos kilómetros adicionales, con previsión de futura extensión hasta el concejo de Salas.

Además, se ha autorizado la licitación de la renovación integral de la arqueta de Pinzales y del ramal que une esta población con Mareo, en Gijón, por un importe superior a 7 millones de euros. La actuación contempla la construcción del edificio y de la infraestructura asociada, los sistemas de electrificación y control, así como la sustitución de un ramal de aproximadamente tres kilómetros, incrementando la seguridad del suministro desde Cadasa a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA).