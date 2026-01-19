Cadasa destina un millón a mejorar los servicios municipales de abastecimiento

Costa asturiana - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha abierto una nueva convocatoria de ayudas por un millón para impulsar la modernización y eficiencia de los servicios municipales de abastecimiento en los ayuntamientos consorciados.

Estas subvenciones, que permiten mejorar los servicios prestados a la ciudadanía, financian proyectos de adecuación de instalaciones, digitalización de su gestión, mejora de la eficiencia energética y uso sostenible de los recursos.

Las bases reguladoras, disponibles en la web del consorcio de aguas, contemplan tres líneas de actuación. La Línea 1 está dotada con 100.000 euros y está destinada a elaborar estudios y proyectos sobre necesidades municipales en materia de abastecimiento, con un máximo de 10.000 euros por actuación.

La línea 2, dotada con 200.000 euros, apoya obras y servicios para mejorar la eficiencia energética y digitalizar instalaciones y sistemas auxiliares, con un límite de 25.000 euros por proyecto.

En cuanto a la línea 3, dotada con 700.000 euros, está estinada a obras de renovación o mejora de las infraestructuras abastecimiento urbano, tales como depósitos, conducciones de distribución o sistemas de potabilización. La cuantía máxima por actuación es de 100.000 euros.

En la convocatoria del pasado ejercicio Cadasa apoyó 44 proyectos, que contribuyeron a modernizar y optimizar los servicios municipales de agua, e incluyeron tanto estudios técnicos como mejoras en infraestructuras y sistemas de gestión.