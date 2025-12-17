Cadasa dispondrá de un presupuesto de más de 54 millones en 2026

Junta de Cadasa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de Gobierno del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado este miércoles el presupuesto de la entidad para 2026, que asciende a 54.267.754 euros.

Casi 6,5 millones se destinarán a inversiones en un ejercicio en el que se culminarán los proyectos vinculados a los Perte de digitalización del ciclo del agua, cofinanciados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Entre las principales actuaciones previstas destacan las obras de la nueva estación de bombeo desde la arteria costera hacia la zona centro-interior de la comunidad, la ampliación del sistema de abastecimiento en el occidente de Valdés, el desdoblamiento de la arteria principal del consorcio (tramo Lieres-Espiniella), la renovación del ramal Pinzales-Mareo y la extensión del sistema de abastecimiento a Pravia, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Asimismo, se contempla la creación de un punto de suministro para el concejo de Sariego, la mejora de arquetas en el ramal de Villaviciosa y diversas actuaciones en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Rioseco.

El presupuesto incluye también un millón para avanzar en uno de los objetivos estratégicos de Cadasa: la colaboración con los ayuntamientos consorciados para mejorar los servicios municipales de abastecimiento. Estas ayudas permitirán financiar, entre otras actuaciones, la reducción de pérdidas de recursos hídricos en depósitos y redes, así como mejoras de eficiencia energética y en los procesos de digitalización. En la reunión celebrada esta tarde se han aprobado, además, las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones.

Las cuentas para 2026 consolidan la actividad desarrollada en los últimos años, centrada en la explotación, el mantenimiento y la ampliación de la red de abastecimiento, en el marco del Plan de Inversiones 2022-2032 del Consorcio, que moviliza cerca de 170 millones para garantizar el suministro de agua a los municipios consorciados y a los clientes industriales.

De igual modo, según el Gobierno regional, las consignaciones presupuestarias permiten sostener la intensa actividad que el consorcio desarrolla en la explotación y gestión de los sistemas de saneamiento por encomienda de la Dirección General del Agua.

La junta de gobierno ha aprobado también la actualización de las tarifas de abastecimiento, que se incrementarán un 2,5%, una subida inferior a la previsión del índice de precios al consumo (IPC).