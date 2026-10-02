Cadasa invertirá 1,4 millones en conservar la red de saneamiento del Oriente asturiano - CADASA

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) invertirá 1.431.508 euros durante el próximo año en la conservación de los sistemas de saneamiento y depuración que prestan servicio a unos 12.000 habitantes de Cabrales, Panes, Benia de Onís, Ribadedeva y Peñamellera Alta.

El contrato de conservación se ha prorrogado por un año, hasta el 30 de septiembre de 2027, y permitirá mantener cuatro estaciones depuradoras, situadas en Arenas de Cabrales, Benia de Onís, Panes y Ribadedeva, además de otras ocho instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Peñamellera Alta.

Durante el último año, las cuatro depuradoras trataron 932.448 metros cúbicos de aguas residuales y retiraron 328,62 toneladas de residuos. Entre las actuaciones previstas figura la mejora de los biodiscos de la EDAR de Benia de Onís mediante la renovación de elementos estructurales para aumentar la fiabilidad de los equipos.

En 2025, Cadasa destinó más de 30 millones de euros a su red de saneamiento, con la gestión y explotación de 41 sistemas que dan servicio a 55 municipios.