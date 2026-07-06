Cadasa logra 10 millones de fondos europeos para un plan de inversiones de 166 millones en infraestructuras hidraúlicas

Junta de Gobierno de Cadasa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa) ha conseguido una subvención de 10 millones de euros concedida por la Comisión Europea a través del Fondo de Transición Justa. Esta financiación va a permitir impulsar un plan de inversiones de 166,4 millones de euros hasta 2033 para modernizar las infraestructuras hidráulicas asturianas y reforzar el servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento.

La ayuda europea está vinculada a la financiación aprobada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya formalización ha sido autorizada por la Junta de Gobierno de Cadasa y queda pendiente de la constitución del aval del Principado de Asturias. El préstamo podrá alcanzar un importe máximo de 67 millones de euros, con un plazo de amortización de 25 años y cinco años de carencia.

El presidente de Cadasa y consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, que ha presidido este lunes la Junta de Gobierno, ha destacado que esta ayuda europea "supone un respaldo a un consorcio público que presta un servicio esencial para Asturias". Calvo ha apuntado que permitirá "acelerar inversiones estratégicas para garantizar un abastecimiento de agua más seguro, eficiente y sostenible en las próximas décadas".

El programa de inversiones pretende aumentar la capacidad y fiabilidad del sistema hidráulico asturiano ante los desafíos del cambio climático y del crecimiento de la demanda. Entre las principales actuaciones previstas figuran el desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella, la construcción de una nueva estación de bombeo que conectará la arteria costera con la zona central interior de Asturias, y la ampliación de las infraestructuras de abastecimiento en Valdés y Pravia.

También se contempla la renovación de la arqueta de Pinzales, la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Rioseco y el desarrollo de las futuras arterias Oriental y Bajo Nalón.

CUENTA GENERAL DE 2025

Durante la sesión, la Junta de Gobierno también ha aprobado la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025. Cadasa cerró el año con unos ingresos de 51,34 millones de euros, unos gastos de 44,61 millones, un resultado presupuestario positivo de 10,67 millones de euros y un remanente de tesorería de 114,43 millones de euros.

La Junta de Gobierno ha conocido el balance de actividad de 2025, periodo en el que Cadas suministró más de 58 millones de metros cúbicos de agua tratada a los municipios consorciados y a las principales industrias asturianas. En materia de saneamiento, el Consorcio gestionó la depuración de 133,65 millones de metros cúbicos de aguas residuales en las 46 estaciones de tratamiento que explota por encomienda del Principado de Asturias.