Cadasa presenta un plan de emergencia para llevar agua del río Narcea a la zona central de asturias en caso de sequía

Archivo - Río Narcea a su paso por Cornellana. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha aprobado en su reunión de este miércoles la adjudicación del contrato para la construcción de una estación de bombeo de agua potable que permita llevar el agua del río Narcea que llega a estación de Ablaneda para ser tratada a la zona central interior de Asturias. La inversión asciende a 8.687.142 euros.

La ejecución de este proyecto permitirá, si fuera necesario, impulsar el agua del río Narcea, tratada en Ablaneda, hasta el gran depósito de CADASA en Celles (Siero) y a los depósitos municipales de Villaviciosa, Cabranes, Sariego, Siero, Noreña, Oviedo y Llanera, reduciendo notablemente la posibilidad de desabastecimiento de la zona central interior de Asturias.

La nueva instalación está diseñada para bombear 860 l/s a una altura manométrica de 160 metros, mediante 5 grupos de bombeo que se situarán en un edificio en la parroquia de La Pedrera (Gijón) sobre las conducciones ya existentes del Consorcio, según ha informado Cadasa en nota de prensa.

El sistema de abastecimiento del Consorcio a los municipios del centro de Asturias se realiza de forma ordinaria con agua procedente del parque de Redes en el alto Nalón, que se capta y depura en la presa de Rioseco (Sobrescobio).

En momentos de sequía prolongada o de poca disponibilidad de recursos por avería o mantenimiento de las instalaciones de este sistema principal, Cadasa puede utilizar agua del río Narcea captada en Quinzanas (Pravia) y transportarla por el canal del Narcea hasta su potabilizadora de Ablaneda (Corvera), con el fin de abastecer la zona costera del centro de Asturias, municipios de Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Corvera, Illas, Soto del Barco y Muros del Nalón.