CaixaBank alcanza las 40.000 nóminas domiciliadas en Asturias, un 2,1% más que hace un año

Archivo - CaixaBank alcanza en julio las 158.000 nóminas domiciliadas en Euskadi, un 3,7% más que en el mismo mes de 2024 - INIGO SIERRA - Archivo

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado la cifra de 40.000 nóminas domiciliadas en Asturias en julio de 2025, un 2,1% más que un año antes. De esta manera, la entidad cuenta con una cuota de mercado del 13% en el Principado, según ha informado la entidad bancaria.

CaixaBank cuenta con una red de más de 3.500 oficinas retail en España y más de 11.000 cajeros, además de un amplio equipo de gestores especializados. A todo ello se une la presencia, a través de las oficinas móviles, en poblaciones sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Entre la oferta de servicios a los que se puede acceder con la domiciliación de la nómina, cabe destacar el programa 'Día a Día', que agrupa en un mismo paquete 'todo incluido' los servicios más habituales (cuenta, tarjeta, transferencias, recibos, cajeros, banca online, etc.). Las condiciones para acceder a 'Día a Día' incluyen, adicionalmente a la domiciliación de ingresos recurrentes, tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Existe también la posibilidad de disponer gratuitamente de 'Día a Día', incluso sin domiciliación de ingresos, si el cliente cuenta con un importe de 20.000 euros en saldo total (sumando diversos productos: cuentas corrientes, depósitos a plazo u otros productos de ahorro inversión o previsión comercializados por CaixaBank).