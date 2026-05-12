Caja Rural de Asturias gana 97 millones y repartirá dividendos entre sus 148.376 socios

El presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez y el director de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, presentan en rueda de prensa los resultados de 2025.- EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Asturias cerró el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 97,13 millones de euros, lo que supone, a juicio del presidente de la entidad, Fernando Martínez, "un ejercicio brillante". La entidad repartirá dividendos por más de 5,6 millones de euros entre sus 148.376 socios. Mientras el sector camina hacia la digitalización total, la Caja aumenta su plantilla, gana 14.000 nuevos clientes y confirma que mantendrá todas sus oficinas abiertas mientras inicia una expansión por Madrid y Cantabria.

Martínez ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, para informar de las principales cifras del balance de 2025 de la entidad antes de participar en la Asamblea Anual de Delegados en Oviedo. Según ha apuntado Romero, este ha sido un año "positivo" tanto en lo comercial como en lo económico, que anima a Caja Rural de Asturias a "seguir manteniendo" el compromiso con el Principado y "apostar por afrontar nuevos proyectos de crecimiento".

Los 97,13 millones de euros de beneficio permiten a la entidad destinar a la retribución del fondo social 10,5 millones de euros, el reparto de dividendos e "incrementar la capitalización de la entidad" destinando más de 91 millones a reservas. Romero ha puesto en valor este aspecto, al destacar que las reservas son "el músculo" de la entidad para seguir "creciendo y apostando por el futuro".

En 2025 la Caja Rural de Asturias ha creado 49 puestos de trabajo nuevos, alcanzando la cifra total de 608 empleados a cierre del año. También se ha incrementado el número de clientes en 14.688, hasta lograr 368.049. En cuanto al número de socios, se ha incrementado en 4.908, hasta los 148.376.

A cierre del pasado ejercicio, la entidad registraba 793 millones de euros de fondos propios, 6.486 millones de euros en depósitos de clientes y 4.054 millones de euros en crédito a los clientes. Romero ha destacado que la Caja tiene una morosidad "de las más bajas del sector", situada en el 1,7% y tiene cubierta dicha morosidad con provisiones en un porcentaje superior al 154%.

El aumento hasta los 10,5 millones de euros de la contribución social de la entidad, será gestionado por la Fundación Caja Rural de Asturias, quien se encargará del "retorno a la sociedad" a través de medidas de emprendimiento, innovación, sostenibilidad o reto demográfico, y por la Acción Social y cultural de la Caja, con el desarrollo de iniciativas educativas, culturales y deportivas.

EXPANSIÓN EN MADRID Y CANTABRIA

Durante 2025, la entidad ha abierto cinco nuevas sucursales, una de ellas en Gijón, dos en Madrid y dos en Cantabria, alcanzando un total de 129 sucursales entre las tres CCAA, 116 en Asturias.

Además de adecuar las sucursales existentes a un modelo "mas sostenible y eficiente", Caja Rural de Asturias prevé abrir dos nuevas oficinas urbanas en Gijón, abrirá otra en Madrid ciudad y otras tres en Cantabria --Santander, Solares y Corrales de Buelna--.

Romero ha explicado que el plan estratégico de la entidad, vigente hasta 2028, no contempla expandirse a más comunidades autónomas. "Queremos fortalecer nuestra presencia en Cantabria y Madrid", ha resaltado.

El presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, ha explicado que la presencialidad de la entidad es uno de los aspectos que más valoran los clientes, por lo que seguirán apostando por atención en oficinas, además de "optimizar" las herramientas digitales disponibles. "No hemos cerrado ninguna oficina y seguimos abriendo donde nos demandan", ha dicho.

En la misma línea, Antonio Romero ha explicado que su modelo se basa en la "confianza de los clientes, la racionalidad y la capilaridad en el territorio". "Sin renunciar a nuevos canales y a las nuevas tecnologías, entendemos que nuestro mayor valor añadido ahora es la confianza de nuestros clientes, que se gana en el día a día de la relación personal de la plantilla", ha asegurado.