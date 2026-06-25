Caja Rural de Asturias refuerza su compromiso con FEMETAL en el año de su 50 aniversario. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FEMETAL, Antonio Fernández-Escandón, y el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que refuerza la estrecha relación que mantienen ambas entidades para seguir impulsando la competitividad, la modernización y el desarrollo del sector metal en Asturias.

Según informan las partes, este convenio consolida una línea de trabajo compartida entre FEMETAL y Caja Rural de Asturias, orientada a generar valor para las empresas asociadas a la Federación y a acompañarlas en un contexto marcado por importantes desafíos: la transformación digital, la transición energética, la descarbonización, la captación de talento, la inversión productiva y la necesidad de contar con herramientas financieras adaptadas a la realidad de la industria.

Caja Rural de Asturias tendrá también una presencia especialmente relevante en la celebración del 50 aniversario de FEMETAL, una conmemoración que servirá para reconocer la trayectoria de la Federación, poner en valor la evolución del sector metal durante las últimas cinco décadas y proyectar su papel de futuro en la industria regional.

Para el presidente de FEMETAL, Antonio Fernández-Escandón, este acuerdo "no es solo la renovación de una colaboración institucional, sino la expresión de una relación de confianza construida durante años entre dos entidades profundamente vinculadas al desarrollo económico y empresarial de Asturias y con un propósito común: seguir creando empleo, innovación, riqueza y oportunidades para la Comunidad".

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, ha subrayado, "FEMETAL es un socio excepcional para Caja Rural de Asturias".

"Compartimos el propósito común de generar valor con valores para el empresariado asturiano y saben que pueden contar con nuestra Entidad. Mi mas sincera enhorabuena por el trabajo desarrollado por su equipo directivo en este su 50 aniversario", ha indicado.