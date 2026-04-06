Calvo defiende que el sistema ferroviario asturiano está en transformación y no en declive,y apuesta por una malla única

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, durante su comparecencia este lunes en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha afirmado este lunes en sede parlamentaria que el sistema ferroviario asturiano "no se encuentra en una fase de declive, sino en un proceso de transformación" orientado a corregir el "déficit estructural acumulado durante años" y avanzar hacia "una movilidad integrada y eficiente".

Calvo, que ha comparecido a petición del Grupo Popular para informar sobre el funcionamiento de la red ferroviaria en Asturias, ha subrayado que la situación actual del ferrocarril en la comunidad "no responde a una coyuntura reciente", sino a "décadas de paralización y falta de inversión", especialmente durante gobiernos del Partido Popular, lo que dejó a Asturias "en una posición claramente deficitaria en términos de infraestructuras y calidad del servicio público".

El consejero ha reconocido, no obstante, que "persisten muchos problemas" y "numerosas incidencias" que el Ejecutivo autonómico pretende abordar "con determinación y urgencia".

El responsable de Movilidad ha destacado que el uso de las cercanías ferroviarias ha pasado de 6 millones de viajeros en 2021 a más de 10,5 millones en 2025, lo que considera un "incremento muy significativo" y "una muestra de la respuesta ciudadana cuando se mejora el servicio y se reducen barreras de acceso".

Calvo ha vinculado este crecimiento a medidas como la gratuidad del servicio, fruto de los denominados 'Acuerdos de la Castellana', y a la ejecución del Plan de Cercanías, que ha pasado de tener una previsión de 582 millones a materializarse por un valor cercano a 1.800 millones.

El consejero ha explicado que las inversiones actuales se concentran en "corregir los déficits históricos", con actuaciones en la red de ancho métrico, el nudo de Villabona, el tramo Serín-Gijón y los accesos ferroviarios logísticos, además de mejoras en estaciones y ajustes en horarios y frecuencias "para adecuarlas a la demanda real".

CREACIÓN DE UNA MALLA ÚNICA

Calvo ha situado como "uno de los objetivos fundamentales" del Gobierno asturiano la creación de una "malla única de transporte público" que integre ferrocarril y transporte por carretera con coordinación de horarios, frecuencias y servicios. En este contexto, ha destacado el papel de la tarjeta 'Conecta', que suma ya más de 430.000 usuarios, como herramienta para "avanzar en integración tarifaria y accesibilidad".

La actuación del Gobierno de Asturias se basa en tres líneas de trabajo, según ha detallado el consejero. "La exigencia de la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas, la supervisión del cumplimiento de los plazos y de los estándares del servicio y la propuesta continua de mejoras orientadas a adaptar el sistema a las necesidades reales de la población", ha dicho, a la vez que ha reclamado también "mayor participación de Asturias en la toma de decisiones sobre planificación y prioridades". El objetivo final, ha afirmado, es "construir una malla única de transporte público, útil, fiable y plenamente adaptada a la realidad territorial y social asturiana".

CRÍTICAS DE PP Y VOX

El diputado del PP Pedro de Rueda ha asegurado que el ferrocarril en Asturias "no funciona" y que las cercanías registran un mal servicio diario, con un plan presentado como "la gran panacea" pero con una ejecución que cuenta con "valores ínfimos", al considerar que los principales perjudicados son los asturianos.

Ha denunciado además que la red ferroviaria está obsoleta, que no existe una estrategia clara ni un calendario de inversiones y que el sistema lleva décadas perdiendo viajeros, al tiempo que ha acusado al Gobierno central de incapacidad y dejadez con Asturias, especialmente por los problemas en la larga distancia, los retrasos en las obras y la falta de soluciones reales.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha sostenido que el traspaso de competencias es una "maniobra electoralista" para desvincularse de la gestión del Gobierno central y ha advertido de que el tren se ha convertido en "una lotería donde siempre se pierde".

Centeno ha asegurado que los datos de Renfe "no admiten maquillaje" y muestran un "récord de demoras" en Asturias entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, con una puntualidad del 53,7% en el núcleo asturiano, una demora media de 12,7 minutos y una flota envejecida, y ha atribuido el 96,1% de los minutos de retraso a causas ajenas a la operadora, según los datos de ADIF.

El diputado socialista Ángel Ricardo Morales ha respaldado las explicaciones del consejero y ha defendido que cualquier eventual transferencia de competencias debe estudiarse y negociarse "con prudencia y rigor" para evitar efectos no deseados.

La diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha defendido que las cercanías asturianas arrastran "problemas graves de funcionamiento", retrasos, carencias de mantenimiento y una planificación insuficiente, y ha reprochado al PP que se presente ahora como fuerza "recién llegada y escandalizada" cuando, a su juicio, también es responsable de años de desatención, infrafinanciación y abandono.

Campomanes ha sostenido que Asturias necesita acelerar las inversiones comprometidas, rediseñar la malla horaria conforme a la vida real de los usuarios y ganar capacidad de decisión sobre una red que vertebra la movilidad cotidiana, y ha considerado positiva la posición del Gobierno del Principado en favor de asumir competencias sobre cercanías, horarios e infraestructuras.

"Frente al enfoque del Partido Popular, que hoy parece resumirse en una mezcla de oportunismo y amnesia, nosotros defendemos una posición bastante más seria", ha remarcado.