Calvo confía en que Hunosa subsane las deficiencias para seguir adelante con la transformación de La Pereda

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha replicado este martes a Vox que la sentencia sobre la Central de La Pereda no supone la anulación de la transformación de la planta ni la pérdida de la misma y ha mostrado su confianza en que Hunosa subsané las cuestiones señaladas para poder seguir adelante con el proyecto.

"En ningún caso es lo que plantea esta sentencia, que estamos evidentemente analizando, sino que lo que se anula en su caso es la declaración de impacto ambiental y plantea además modificaciones técnicas fácilmente subsanables, entendemos por parte de la promotora", explicó Calvo.

Ha sido el diputado de Vox, Gonzalo Centeno ha interpelado quien ha interpelado a Calvo sobre la política de gestión de residuos tras la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que anula las resoluciones que permitían la transformación de la central térmica de La Pereda para quemar biomasa y CSR.

El consejero ha indicado que es importante señalar que la propia resolución judicial ordena la conservación de todos los actos que sean conformes a derecho.

"Desde el punto de vista jurídico-administrativo, por tanto, no estamos ante una invalidación completa del expediente, sino ante una relación vinculada a aspectos técnicos concretos que deberían poder completarse para garantizar adecuadamente los objetivos de protección ambiental y en este análisis estamos confiando de que Hunosa, como promotor del proyecto, podrá subsanar estas incertidumbres y continuar la tramitación con garantías", dijo Calvo.

Por su parte, Centeno ha incidido en que "saben leer la sentencia y hay trámites que se dan por válidos pero lo que importa es que la misma anula dos resoluciones de la consejería y hay que volver a empezar". "Y una vez más burocracia, desidia y alargamiento de los plazos", dijo.

El diputado de Vox ha afirmado que el Gobierno pretende convertir la central en una incineradora de residuos bajo el eufemismo de biomasa y economía circular.

"Se está hablando de quemar residuos para producir electricidad. Lo llamen como lo llamen, es coincineración", ha señalado Centeno que también ha cuestionado la viabilidad económica y técnica del proyecto, así como la falta de claridad sobre el suministro de biomasa y el coste real de la operación.

Además ha criticado la contradicción entre el discurso oficial y la realidad judicial. "No saben qué hacer con la basura y ahora el problema lo tienen en casa", ha concluido, instando al consejero a explicar las consecuencias concretas de la sentencia y los pasos que piensa dar el Ejecutivo tras la anulación de las autorizaciones ambientales.