Calvo defiende el proyecto para el Corredor del Nalón y replica al PP que no se pueden prometer cosas inviables

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado que el Gobierno ha hecho "un esfuerzo importante de análisis para saber cuáles son los condicionantes reales, físicos, urbanos y ambientales" para el desdoblamiento del Corredor del Nalón en el tramo más encajado mismo, en donde la vía discurre entre el río, la traza ferroviaria y las zonas urbanas", motivo por el que ha optado por el desdoblamiento en ocho zonas.

"El gobierno lo hace porque tiene la voluntad de ejecutarlo y de licitar la primera actuación este mismo año, que es decir la gente la verdad, que es lo que se puede hacer para mejorar su seguridad y su calidad de vida cuanto antes, no para prometerle cosas inviables que ponen en riesgo sus viviendas, sus infraestructuras y su entorno medioambiental", dijo.

Calvo respondía así a las críticas del PP planteadas por Pedro de Rueda, sobre la renuncia a desdoblar por completo el corredor y el proyecto para hacerlo en ocho tramos. El consejero ha replicado al PP que lo que hay que preguntarse es si quieren que se solucione el problema de la carretera en un par de años o si quieren que se prolongue 'sine die' planteando una solución que es inviable.

"A cuántas viviendas estarían dispuestos ustedes a renunciar, a cuántas expropiaciones de viviendas son razonables? ¿Cuántas infraestructuras? ¿Cuántos tramos de río hay que tapar totalmente, es viable eso medioambientalmente? ¿Cuándo podríamos tener una declaración de impacto ambiental para ese tramo? ¿Quieren que se solucione el problema de la carretera en un par de años? ¿O quieren que se prolongue 'sine die' planteando una solución que es inviable?", dijo Calvo.

Calvo ha explicado el proyecto que contempla la intervención en el tramo entre Sama y Pola de Laviana con la intervención en ocho enlaces, dotándolos de carriles adicionales que faciliten las incorporaciones y salidas con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y aumentar la seguridad.

Ha añadido que la visión técnica de este trabajo es que estas actuaciones permitan incrementar entre un 15 y un 30 por ciento la capacidad de la vida y reducir significativamente los problemas de sinestralidad y además está previsto que este mismo año pueda licitarse la primera actuación comenzando en el nudo de Ciaño.

De Rueda ha recordado que en esta vía había un consenso, que era la necesidad del desdoblamiento, un consenso que nace de informes técnicos que se inician por el propio Principado de Asturias en el año 2005 y aconsejan desdoblar la vía completamente.

"Ahora viene usted y se descuelga con un plan, vamos a decirlo, menor. Y le voy a decir una cosa, ese es el primer síntoma de un gobierno en salida. La reformulación a la baja de las infraestructuras", dijo el diputado del PP.

En este sentido el parlamentario 'popular' ha indicado que el gobierno ha suscitado una "unanimidad difícilmente conseguible" en contra de ese nuevo plan.

"Ya no cuela, consejero. Desde el Partido Popular le invitamos a que anuncie que se va al plan inicial y se va a hacer un desenvolvimiento completo. Lo de los motivos técnicos ya no se los creen ni ustedes, porque en 20 años creo que alguien en su consejería o sus predecesores se habría dado cuenta", dijo De Rueda.