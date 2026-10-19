Calvo defiende el proyecto de protección civil y emergencias e insta a los grupos a realizar aportaciones para mejorarlo

Alejandro Calvo, en una comisión parlamentaria - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, ha defendido este lunes en una comisión parlamentaria el proyecto de ley de Protección Civil y Emergencias que ha calificado como "una herramienta para proteger la vida de las personas, preservar nuestro patrimonio natural y reforzar la seguridad de todos los asturianos". No obstante, Calvo ha instado a los diferentes grupos parlamentarios a impulsar aportaciones si creen que pueden mejorarlo.

Calvo ha justificado la necesidad de esta norma en las características geográficas y demográficas del Principado, argumentando que la orografía, la dispersión de la población, la exposición a determinados riesgos tecnológicos o demográficos y cada vez más los efectos del cambio climático hacen necesario reforzar la capacidad para prevenir y afrontar situaciones de peligro.

El consejero ha destacado que la ley responde a fenómenos cada vez más frecuentes en la región, como las inundaciones, los deslizamientos y de manera muy especial los incendios forestales, que "pueden alcanzar una gran complejidad y poner en peligro a la población, a los núcleos rurales y a nuestras infraestructuras".

Calvo ha subrayado que el proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales: "prevenir, coordinar los servicios y garantizar una dirección operativa clara, y todo ello con un servicio público sólido y que sale reforzado", con el objetivo de "conocer los riesgos, anticiparnos, prevenir, preparar a la ciudadanía y coordinar los recursos bajo una dirección operativa común".

El consejero ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que enriquezcan la iniciativa legislativa, afirmando que "les invito a debatir y enriquecer este proyecto con responsabilidad y altura de miras, pensando en lo que debe unirnos por encima de las diferencias, la seguridad de la ciudadanía y el interés general de Asturias es lo más importante".

Calvo ha dicho que está muy lejos de su intención distanciarse o diluir de la responsabilidad de la gestión de emergencias. "Tenemos ejemplos lamentables en el pasado en otras comunidades que han hecho justo lo contrario", ha lamentado.

Según la norma, todas las actuaciones de protección civil se rigen por el principio de dirección única, lo que significa que todos los servicios e intervenciones actúan bajo la dependencia funcional de la dirección del plan y de la dirección de la emergencia . La dirección operativa se articula, con carácter general, a través del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

La ley diferencia el mando institucional del mando técnico sobre el terreno (Dirección de la Emergencia), el cual recae habitualmente en personal técnico cualificado del SEPA, salvo que la naturaleza del evento requiera otro perfil especializado.

Además, tipifica infracciones leves, graves y muy graves, regulando sanciones que van desde apercibimientos hasta multas de 600.000 euros, penalizando expresamente las llamadas falsas o malintencionadas al 112.

Según, el proyecto, el SEPA asumirá las competencias para la vigilancia, control e inspección de los servicios de extinción de incendios municipales , debiendo prestar apoyo técnico a los concejos que no dispongan de personal cualificado. El personal funcionario del SEPA que ejerza funciones de extinción de incendios/salvamento y el personal inspector tendrán la consideración formal de agentes de la autoridad.