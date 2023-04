Calvo dice que no hay "un riesgo de garantías ante los consumidores" en el caso de la sidra inmovilizada en Villaviciosa

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha señalado este viernes que no hay "un riesgo de garantías ante los consumidores" en el caso de la sidra inmovilizada en Villaviciosa, reiterando que se trata de "un problema de etiquetado".

"Hasta donde nosotros conocemos, estamos hablando de un problema de etiquetado, no de fraude en el uso de una contraetiqueta, sino en el uso de una denominación 'sidra asturiana' preexistente y entendemos que eso podría ser objeto, y para eso nosotros tenemos medidas de control, de un expediente administrativo; desconocemos porque la actuación tiene otro tenor", ha apuntado en respuesta a los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Tineo.

Asimismo, Calvo ha negado la posibilidad de que esto se esté dando hace mucho tiempo, se pueda volver a repetir o se dé incluso con otro tipo de productos de IGP. "Por supuesto que no", zanjó.

De este modo se ha referido a las diligencias instruidas por la Guardia Civil por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores, al comercializarse sidra espumosa incumpliéndose las características de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Zona de Asturias procedió el día 30 de marzo a inmovilizar más de 40.000 litros de sidra achampanada en el municipio de Villaviciosa. Han explicado desde la Benemérita que la manzana utilizada proviene de zonas que no cumplen los requisitos establecidos para esa certificación, algo, no obstante, que no impide que sea apta para el consumo humano.

El consejero, que este jueves señalaba que si se trata de un "problema de etiquetado" es "fácilmente subsanable", ha insistido esta mañana en que se está hablando "de un problema de etiquetado, no de fraude". "Evidentemente hay una investigación en curso, que tenemos que respetar", ha añadido.

"Habrá que ver cómo avanza la investigación, pero no estamos hablando de un fraude en las contraetiquetas, y por lo tanto no hay que hablar de un riesgo para las garantías ante los consumidores, sino de una disputa, hasta donde sabemos, en el uso de una determinada terminología, que es bien conocida y que ha tenido un histórico durante el desarrollo de la denominación de origen", ha argumentado.

De este modo, ha pedido "mucha prudencia" y ha resaltado el valor de las producciones con Denominación de Origen Protegida (DOP) y con Indicación Geográfica Protegida (IGP). "Asturias es una marca de calidad agroalimentaria; tenemos evidentemente a todas nuestras producciones trazables", ha aseverado, destacando la marca 'Alimentos del Paraíso' y su "estándar de calidad".

"Pediría por favor que este asunto, que bueno, pueden entender que sea noticiable, no dañe, evidentemente, de manera innecesaria ni a quien produce, ni a las marcas y, sobre todo, a todos los productores asturianos", ha concluido.