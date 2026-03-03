Calvo replica al PP que en materia de saneamiento los Ayuntamientos tienen competencia y algunos no colaboran

Archivo - Estación depuradora de aguas residuales de Navia - CADASA - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha indicado este martes en el Pleno que el Gobierno sigue "una planificación clara" para el saneamiento en la totalidad del Principado, pero ha indicado que a la hora de conseguir que todas las viviendas tengan un punto de acceso al saneamiento "hay claramente una competencia local".

"Hay una competencia local en la que el gobierno de Asturias colabora y trabaja a la hora de priorizar esas inversiones. Lo vemos cada día, lo vemos en casos concretos ayuntamientos que han puesto mucho de su parte para facilitar el desarrollo de esos proyectos y algunos lugares donde las dificultades incluso a la hora de realizar las instalaciones y sobre todo las instalaciones de tratamiento pues hacen que estos trabajos se ralenticen", dijo Calvo.

Ha añadido que cree que hay que involucrar a los ayuntamientos, a todos, a los de uno u otro color político para hacer este trabajo en común y no para poner el foco en aquello que les separa.

En este sentido el consejero ha manifestado que "los que han sido alcaldes, más que negar, deberían haber pensado, seguramente, qué han hecho ellos, cómo han colaborado para sacar adelante estos proyectos".

"Deberían pensar ¿hemos apoyado presupuestos?. ¿Hemos apoyado anexos de inversiones que incluían las partidas de inversión?. ¿O estamos todavía, a día de hoy, boicoteando e intentando que algunas de las obras no se hagan?. ¿En qué lugar estamos cada uno?", se ha preguntado Calvo.

Ha sido el diputado del PP, José Felgueres, el que ha interpelado al consejero sobre política materia de infraestructuras hidráulicas y, más concretamente, de los saneamientos en el Principado de Asturias.

Calvo ha rechazado el "mensaje catastrofista en una infraestructura que en las dos últimas décadas ha transformado absolutamente nuestra comunidad". Así mismo ha insistido en que "el paraíso natural, lo que hay que preservar, que es nuestra agua, nuestro entorno, no debería ser objeto de debate".

Ha repasado el consejero algunas de las cifras que a su juicio da una idea clara de la magnitud del esfuerzo. Es la partida inversora más importante de mi consejería, que viene a ser la partida más inversora en infraestructuras de todo el Gobierno de Asturias.

"En materia de ciclo del agua, de manera global, dedicamos 109 millones de euros. Es la partida inversora más importante de mi consejería, que viene a ser la partida más inversora en infraestructuras de todo el Gobierno de Asturias", dijo.

INCUMPLIMIENTO PLANES SANEAMIENTO

El diputado del PP, José Felgueres ha indicado que a día de hoy son cientos de miles asturianos los que "desgraciadamente siguen sin tener un sistema de saneamiento para conectar sus viviendas".

"Me gustaría que pusiésemos a esos asturianos en el centro de este debate, a esos asturianos que sorprendente y desgraciadamente diría yo en pleno año 2026 todavía no disponemos de un servicio tan básico y tan elemental como es un sistema de saneamiento para conectar nuestras casas y por eso debería aclarar los datos que maneja la consejería cuántos asturianos cree usted que estamos todavía en esa situación", dijo Felgueres.

También ha reclamado el diputado del PP que el consejero aclare si se compromete, con el nivel de inversión que lleva el Plan de saneamiento, en el 2030 todos los asturianos que vivan en pueblos de más de 100 habitantes estarán concetados a un sistema de saneamiento.

Así mismo ha pedido que el consejero explique las memorias bienales que se han publicado y qué conclusiones se puede extraer de las mismas y quiénes forman parte de la comisión mixta de seguimiento del plan.

"Estamos en el 2026 y todavía no ha nombrado a ustedes a la Comisión Mixta de Seguimiento, que es la que tiene que encargarse de la gobernanza y la coordinación de este plan. El problema no es que ustedes no están cumpliendo este plan de saneamiento como no cumplieron los anteriores. El problema es que no tienen ninguna intención de cumplirlo", dijo Felgueres.