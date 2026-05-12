Calvo sobre la Ronda Norte de Oviedo: "Ni está en la Alianza por las Infraestructuras ni en los planes del Gobierno"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, en el Pleno de la Junta. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo he recordado este martes en sede parlamentaria que la Ronda Norte de Oviedo no figura entre las prioridades recogidas en la Alianza para las Infraestructuras que Asturias necesita y ha añadido que en ese marco, la actuación considerada prioritaria para el entorno metropolitano de Oviedo es la ampliación mediante tercer carril de la A-66 entre Lugones y El Caleyo y la mejora integral de sus enlaces. "Ni está en la Alianza ni está en los planes del Gobierno del Principado", dijo.

Calvo respondía así al diputado del PP, Pedro de Rueda y le recordaba que han sido más de 11 millones de euros dedicados por el Principado para actuaciones concretas de mejora de la movilidad urbana y metropolitana en Oviedo.

Todas ellas "actuaciones útiles, en marcha y actuaciones que mejoran el día a día de la ciudadanía". "Por eso creemos que las prioridades deben orientarse a mejorar y optimizar infraestructuras ya existentes actuando allí donde realmente existen problemas acreditados de capacidad y seguridad vial que requieran la atención del Gobierno de Asturias y del Gobierno de España", dijo el consejero.

"DÉCADAS DE ESPERA"

El diputado del PP, Pedro de Rueda, tras escuchar la respuesta del consejero ha incidido en que la Ronda Norte de Oviedo es una infraestructura estratégica que "Oviedo lleva décadas esperando y es una necesidad incuestionable".

"Lo que es anómalo es tener este debate en la Junta sobre si es necesario o no, porque este debate ya estuvo en esta Junta General en 2019 y fíjese lo que han cambiado las cosas, para entender su postura actual entonces el responsable del gobierno en materia de infraestructuras, Juan Cofiño dijo literalmente que la Ronda Norte es un proyecto fundamental, eso no se lo cuestiona nadie", dijo el diputado del PP.

PARQUE MUNIELLOS

Por otra parte Alejandro Calvo ha respondido a una pregunta del también diputado del PP, Luis Venta Cueli, sobre cuáles son los criterios para la gestión de la reserva de la biosfera de Muniellos en contra de los habitantes de la zona. Ha recordado el consejero que la Reserva de la Biosfera no sustituye a ninguna de las figuras jurídicas de protección ni añade ningún tipo de restricción, sino que "su función es distinta".

Ha indicado el consejero que la Reserva de la Biosfera se encuentra actualmente dentro de un proceso ordinario de revisión periódica que realiza la Unesco y fruto de ese trabajo el pasado 30 de abril se presentó el segundo plan de gestión de la Reserva para el periodo 2026-2030.

Por su parte el diputado del PP, Luis Venta Cueli ha indicado que "el fraude del abandono, de la gestión de Muniellos, del parque, de la reserva, de todo, quieren ahora solventarlo con otro fraude, que no sólo es a los vecinos, es un fraude a la propia Unesco que pagarán todos los asturianos".