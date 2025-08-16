Calvo valora que las temperaturas más bajas y la mayor humedad facilitan las labores de extinción de incendios

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Javier Calvo, ha señalado tras la reunión del consejo asesor técnico y del centro de crisis del CECOPI que, aunque la evolución de los incendios ha bajado ligeramente durante la noche por mejores condiciones de temperatura y humedad, la situación sigue siendo "de máxima preocupación" debido a los focos activos, especialmente los relacionados con los incendios procedentes de León, como el de Genestoso.

Calvo ha explicado que se mantiene un despliegue importante de medios, tanto aéreos como terrestres, incluyendo Bomberos del SEPA, Agentes del Medio Natural, UME y las BRIF de Tineo y Ruente (Cantabria). El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea, con el objetivo de anticiparse a posibles entradas de frentes en zonas como Somiedo, Villar de Vilas o Degaña.

El consejero ha destacado que las condiciones meteorológicas de este sábado han sido más favorables, con temperaturas más bajas y mayor humedad, lo que podría ralentizar la evolución de los frentes y permitir concentrar los medios disponibles para controlar algunos focos.

No obstante, ha advertido que sábado y domingo seguirán siendo días complicados y que será decisiva la evolución de los próximos 48 horas, aunque se espera que a partir del lunes la meteorología pueda favorecer la extinción con la llegada de lluvias.

Finalmente, Calvo ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana y de respetar las restricciones, y ha destacado que los mensajes de alerta emitidos por ES-Alert para Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica han sido bien acatados por la población.