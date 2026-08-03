La Cámara de Comercio celebra la llegada de Digital Valley a Salas: "Una de las mayores inversiones tecnológicas"

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OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha expresado este lunes su satisfacción por el proyecto Digital Valley Asturias, que contempla el desarrollo de un campus digital en el concejo de Salas con un Centro de Datos, una iniciativa que situará a Asturias y al occidente de la región "en una posición destacada dentro del ecosistema tecnológico y de infraestructuras digitales de España".

Según ha informado la Cámara en nota de prensa, esta inversión representa "un importante impulso para la economía regional y constituye una apuesta estratégica por la transformación digital, la innovación y la generación de nuevas oportunidades empresariales y de empleo".

Desde la Cámara de Comercio de Oviedo han explicado que este anuncio es el resultado de "un largo proceso de trabajo realizado con discreción, perseverancia y visión de futuro". En este contexto, la Cámara "ha acompañado e impulsado desde sus primeras etapas las gestiones necesarias para la implantación del proyecto".

"La implantación de una infraestructura digital de estas características refuerza el posicionamiento de Asturias como un territorio competitivo para la atracción de inversiones tecnológicas de alto valor añadido, al tiempo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial, la innovación, la captación de talento y la consolidación de un ecosistema económico cada vez más vinculado a la economía digital", han dicho.