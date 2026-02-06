La Cámara de Comercio otorga el Galardón SALENOR 2026 al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias

Archivo - Campaña de promoción de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Sidra de Asturias' - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 6 Feb. (EUROPA PRESS) - La Cámara Oficial de Comercio Industria, Servicios y Navegación de Avilés ha decidido conceder el Galardón SALENOR 2026 al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias. Estos galardones tienen como objetivo reconocer a las personas, entidades o empresas que, gracias a su trabajo diario, contribuyen a promocionar, ensalzar y aportar innovación en la gastronomía y la iniciativa empresarial.

En este sentido, la concesión este Galardón al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias se fundamenta en su "destacada contribución a la proyección de la marca Asturias, asociada a la calidad, la autenticidad y el vínculo con el territorio".

Considera la Cámara que su labor resulta clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural y para afrontar el reto demográfico. Además, añaden que el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias desempeña un papel esencial en la defensa y las tradiciones de la cultura sidrera, al tiempo que impulsa el sector primario, promoviendo un modelo productivo sostenible, de calidad y profundamente arraigado en la identidad asturiana.

El premio se entregará en el marco del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, SALENOR, que se celebrará en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés, los próximos 23, 24 y 25 de febrero.