La Cámara de Comercio de Oviedo reclama en Bruselas el fin del peaje del Huerna y llama a la "movilización masiva"

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha reclamado este lunes en Bruselas la supresión del peaje del Huerna, a la vez que llama a una "movilización masiva" el 17 de octubre en Oviedo, e insta al Gobierno asturiano y al Estado a retomar la comisión bilateral para buscar fórmulas para la supresión del mismo.

Se trata de una reivindicación que ha traslado, junto al vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira, durante la reunión del Foro de Cámaras del Arco Atlántico, durante la reunión del Foro de Cámaras del Arco Atlántico.

En el encuentro han participado las cámaras de comercio del norte de Portugal, Asturias, Galicia, Cantabria, Burgos, Navarra, País Vasco y Nueva Aquitania, y se ha abordado la situación de los proyectos en curso, los retos comunes y la planificación de próximas acciones. Según ha manifestado, Irlanda se incorporará también al proyecto del Arco Atlántico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo también llevará esta petición al Parlamento Europeo este martes, en el marco de un encuentro con presidentes de cámaras. Además, participará en una sesión con agentes europeos en la Delegación ante la UE de la Cámara de Comercio de España, centrada en la creación de la macrorregión atlántica.

Paniceres reclama reactivar la comisión entre el Estado y Asturias para "establecer un diálogo" y poder trasladar al Gobierno de España "qué significa esta penalización histórica para los asturianos", así como para buscar fórmulas para no seguir pagando el peaje de la AP-66.

Por último, llama a la "movilización masiva" para exigir al Estado español el fin del peaje, el que ha calificado de "penalización histórica" e "ilegal". Paniceres ha comparado la iniciativa con la movilización por la Variante de Pajares, señalando que "también nos decían en aquel momento que era imposible y luego fue posible".