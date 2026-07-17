La Cámara de Comercio de Oviedo reivindica una "reflexión rigurosa" sobre la Ley de Vivienda

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OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Oviedo ha difundido este viernes un comunicado en el que reafirma su posición sobre la futura Ley de Vivienda del Principado y defiende la necesidad de abordar este ámbito desde un análisis "riguroso" y basado en datos. El pronunciamiento se produce antes de la comparecencia convocada por Izquierda Unida de Asturias para abordar la tramitación de la norma y la postura de la institución.

La entidad sostiene que el problema de la vivienda requiere una reflexión "serena, abierta y sustentada en la evidencia" que permita identificar las causas estructurales de las dificultades de acceso a la vivienda y evaluar aquellas medidas que contribuyan a incrementar la oferta y favorecer el desarrollo económico y social de Asturias.

En este sentido, ha recordado que su posición está recogida en el Cuaderno de Cámara sobre Vivienda, un documento de carácter técnico en el que analiza la situación y plantea distintas propuestas.

Asimismo, la Cámara ha subrayado que sus planteamientos responden "exclusivamente" a su compromiso con el desarrollo económico y social del Principado y defiende que, como corporación de derecho público, tiene entre sus funciones aportar conocimiento y propuestas sobre cuestiones de interés general como el acceso a la vivienda.

Por último, la institución ha reivindicado su voluntad de mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas e instituciones asturianas. En este sentido, recuerda las reuniones mantenidas en las últimas semanas con los grupos parlamentarios para presentar el documento Engrandecer Asturias: Plan de Acción 2035, entre ellas un encuentro con Izquierda Unida que, según señala, transcurrió en un clima de respeto y entendimiento.