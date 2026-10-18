La Cámara organiza una nueva edición del Salón del Automóvil los días 6, 7 y 8 de noviembre

AVILÉS 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés organiza la decimosexta edición del Salón del Automóvil Stock Auto, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre, en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena.

El evento, consolidado como un referente del sector en Asturias, se desarrollará en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, con el fin de facilitar el acceso a todo tipo de público de la manera más cómoda.

Desde la Cámara indican que tras el éxito cosechado en la convocatoria anterior, que superó los 5.000 visitantes, Stock Auto se presenta una edición más como un evento profesional e innovador clave para el mercado automovilístico asturiano.

En esta ocasión la cita reunirá una amplia y variada oferta de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y Km 0, procedentes de los stocks de los principales concesionarios y empresas de venta de automóviles del entorno, convirtiéndose en el espacio ideal tanto para profesionales del sector como para particulares en busca de oportunidades de compra con garantías, difíciles de hallar en otros espacios.

Además de la actividad comercial expuesta en el interior del Pabellón, esta edición contará nuevamente, con la celebración de la XIV Reunión de Coches Clásicos, un encuentro exclusivo para vehículos fabricados antes del 31 de diciembre de 2001.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Avilés, cuenta con la colaboración de Caja Rural de Asturias y de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA).