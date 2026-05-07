Camino (PP) critica que Asturias siga en el vagón de cola en ejecución de los fondos europeos PRTR

La diputada del PP, Sandra Camino. - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario popular de Asturias, Sandra Camino, advirtió este jueves de la "preocupante situación" en la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuando apenas restan algo más de tres meses para completar su ejecución y criticó que Asturias "siga en el vagón de cola".

"Nos encontramos en la recta final y, sin embargo, hay proyectos clave que siguen en fases muy iniciales o incluso sin haberse iniciado", dijo Sandra Camino.

En rueda de prensa la diputada del PP advirtió de que Asturias se está "jugando no perder una cantidad muy importante de recursos que representan una oportunidad única para la región". "Si estos fondos no se ejecutan, habrá que financiarlos con recursos propios o detrayendo dinero de otras prioridades, lo que nos llevaría a un círculo vicioso de mala gestión que Asturias no se puede permitir", explicó.

La parlamentaria incició en que esta situación no es aislada, sino que responde a un problema estructural en la gestión de fondos europeos. En este sentido, denunció que Asturias ya perdió 9,5 millones de euros de los fondos FEAGA, que han sido redistribuidos a otras comunidades autónomas.

Detalló Camino que según los datos oficiales actualizados a 31 de marzo de 2026 a través de la herramienta ELISA, el Principado ha resuelto únicamente el 48,80% de los fondos asignados, casi 14 puntos por debajo de la media nacional (62,5%). Así critica que "lejos de converger, Asturias se aleja cada vez más".

"A finales del pasado año estábamos 10 puntos por debajo; hoy son casi 14. Esto evidencia que nuestro ritmo de ejecución es mucho menor que el del resto de comunidades. Actualmente Asturias ocupa la decimoséptima posición de 19 territorios, situándose en el vagón de cola, donde llevamos instalados más de dos años", dijo.