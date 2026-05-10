Un camión de la Vuelta Femenina queda atrapado en el Angliru tras la etapa en Asturias - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un camión de la organización de la Vuelta a España Femenina quedó este sábado atrapado en la zona de La Cimera del Angliru, en el concejo de Riosa, tras la finalización de la etapa, según ha informado la Guardia Civil este domingo.

El incidente se produjo en torno a las 19.00 horas, cuando el vehículo se salió parcialmente de la vía durante la bajada y quedó en una posición próxima al cortado, con riesgo de caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de Riosa y del Sector de Tráfico de Asturias, que se hicieron cargo de la incidencia. También se solicitó la intervención de grúas de asistencia.

Debido a la situación y al corte de la vía, dos camiones y un turismo de la caravana de la carrera quedaron sin poder descender la zona.

El vehículo accidentado no pudo ser retirado inicialmente, por lo que permaneció en el punto a la espera de la solución técnica más adecuada. Este domingo, un camión-grúa comenzó las labores de extracción.