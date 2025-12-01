Campa: "Es un buen presupuesto que refleja la buena sintonía entre Principado y Ayuntamiento de Avilés"

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico en el Ayuntamiento de Avilés ha valorado en rueda de prensa el Presupuesto presentado por el Gobierno regional y ha indicado que el mismo "es un buen presupuesto que refleja la buena sintonía entre las dos administraciones (Principado y Ayuntamiento) pero también entre los dos partidos que gobernamos en ambas".

Ha explicado que Avilés contará, en 2026, con 24,2 millones de euros que permitirán culminar los grandes proyectos comprometidos por el Gobierno de Asturias para la ciudad. La inversión en infraestructuras educativas supera los 13 millones de euros (13.140.000euro). Destacan las obras del CIFP de La Grandiella (7.965.616 euros), la segunda fase de la Escuela Superior de Arte -ESAPA- (4.250.151 euros), y actuaciones en los colegios públicos Juan Ochoa, Llaranes y Sabugo. También las escuelinas de 0 a 3 en Juan Ocha y Marcos del Torniello.

Se llevarán a cabo también las obras de reforma de las instalaciones eléctrica de Protección Contra Incendios (PCI) del CIFP de Avilés, iniciadas en 2025 y cuya finalización se prevé en 2026. En materia de vivienda los presupuestos autonómicos reservan 4.521.000 euros para impulsar la construcción de 235 viviendas de alquiler asequible en La Grandiella o las 12 viviendas intergeneracionales en la calle Francisco Legorburu.

Por su parte la Manzana del Talento y el Emprendimiento para el fomento de la creación, crecimiento y desarrollo de empresas de base tecnológica y emprendedores en Valliniello cuenta con 2.200.000 euros.