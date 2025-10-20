La campaña europea de sensibilización Blue Expedition contra la invasión de plásticos marinos llega a Asturias

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asturias será una de las paradas de la Blue Expedition, una travesía marítima integrada en la campaña europea de sensibilización para frenar la invasión de plásticos en los ecosistemas marinos. La expedición, realizada a bordo del barco museo ecoactivo Mater, recalará en el Puerto de Avilés entre el jueves y el domingo con el objetivo de "acercar a la ciudadanía la magnitud de este problema y sus efectos nocivos sobre el medio ambiente, la salud y la economía. También promueve acciones individuales y colectivas para reducir su impacto".

La expedición forma parte del proyecto europeo 'Interreg Blue Point', en el que participa el Gobierno de Asturias. La iniciativa moviliza más de 3,3 millones, financiados con fondos europeos y aportaciones de los socios participantes, y se centra en analizar la cadena de valor del plástico marino e identificar nuevas oportunidades económicas sostenibles derivadas de su gestión, según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

El proyecto promueve la cooperación entre cuatro regiones atlánticas -España, Francia, Irlanda y Portugal-, con la participación de entidades públicas, universidades, centros de investigación y empresas privadas. En España, lidera la iniciativa la Diputación Foral de Gipuzkoa con la colaboración del Principado de Asturias, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan) y el Centro de Investigación en Gestión Empresarial, Innovación y Emprendimiento de Corporación Mondragón (Mik).

Tras recalar en los puertos de Pasaia y Santander, la llegada del Mater a Avilés llevará al Principado actividades para todos los públicos, con exposiciones interactivas, talleres familiares, visitas guiadas al barco, proyecciones, recogidas de residuos marinos, creaciones artísticas con plásticos reciclados y encuentros específicos para profesionales del sector marítimo. El jueves 23 de octubre se presentará a bordo del barco el programa completo de actividades.