Campeones del mundo y de Europa se citan este sábado en el VI Acuatlón de Luanco

Imagen de archivo de la prueba deportiva. - FTPA

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 150 deportistas se reunirán este sábado en la bahía de Luanco para disputar el VI Acuatlón de Luanco, que este año acoge el Campeonato de Asturias de Acuatlón y el MPC Informática Challenge 2026.

Según ha informado la organización, la competición cuenta con una participación del 40 por ciento de licencias procedentes de otras comunidades autónomas, principalmente de Galicia.

Los atletas afrontarán los recorridos de natación en la playa de Santa María y la carrera a pie por los diques del Gayo y el puerto nuevo. El evento comenzará a las 16.30 horas con las carreras de promoción para las categorías menores. Posteriormente, a las 17.30 horas se iniciarán las pruebas de las categorías cadete y juvenil, y la jornada concluirá con la categoría absoluta --que integra desde la categoría júnior en adelante-- a las 18.30 horas.

La prueba absoluta, destinada a las categorías júnior, sub23, absoluta y veteranos, se desarrollará sobre una distancia de 1.000 metros de natación y 5.000 metros de carrera en la playa y el muelle de Luanco.

Los tres primeros clasificados en la categoría absoluta masculina y femenina se repartirán 3.500 euros en premios en metálico aportados por el patrocinador MPC Informática Challenge. De esta cantidad, 1.000 euros corresponderán a los ganadores, 500 euros a las segundas plazas y 250 euros a los terceros puestos.

De forma paralela, se disputará el campeonato regional para los deportistas con licencia de la Federación de Triatlón del Principado de Astúrias (FTPA), con los premios tradicionales de las citas regionales y regalos de patrocinadores federativos.

Entre los participantes destacados en la línea de salida masculina se encuentran Kevin Tarek Viñuela (Cidade de Lugo Fluvial), campeón del mundo de acuatlón en 2024 y de europa en 2025; Nacho Gálvez (Deportivo Delikia), campeón de España de Triatlón Media Distancia en Pamplona 2026; Jarno Pousada (Cidade de Lugo Fluvial), campeón de España de Duatlón 2026 en Cáceres y ganador de la Copa de África de Hammamet; y Jonay Álvarez (Triatlón Vicálvaro), campeón de España Júnior de Duatlón sprint 2026.

En el cuadro femenino, la principal referencia local será la asturiana Andrea Trigo, vigente campeona regional y cuarta clasificada en el reciente Campeonato de España por Autonomías en Tudela. Junto a ella competirán Elsa Pena, subcampeona del mundo de acuatlón sub23 en Pontevedra en 2025; Ana María Santiso, Isabel María Navarro, Uxía Campos y Lucie Nina Dupré, todas pertenecientes al club Cidade de Lugo Fluvial. A nivel regional, también buscarán los títulos asturianos deportistas como Jimena Fernández, Adriana Rodríguez, Olaya Gil, Fernando Barroso, Juan Ojanguren, Aarón Díaz, Mario Muñiz y Pablo Ballesteros.

Las categorías cadete y juvenil dispondrán de una carrera independiente en formato de 500 metros de natación y 2.500 metros de carrera a pie, valedera para el Campeonato de Asturias. Los ganadores de cada categoría recibirán un ordenador portátil y lotes de material tecnológico para el resto del podio.

En la prueba juvenil femenina sobresalen nombres como Carmen Rábade, Daniela Bruzos o Eugenia Vérez; mientras que en la masculina se miden Marco Gómez, Iago Costa y el asturiano Álvaro Cerro. En la categoría cadete competirán Irene García, Sara Torre, Laura Curiel y los asturianos Pablo Jove y Roque Alonso, junto a Gabriel Gómez.