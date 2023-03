La candidata de Podemos en Asturias, crítica con la dirección, manda apoyo a Díaz pero no podrá ir a su acto en Madrid

MADRID/OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos en Asturias para las elecciones autonómicas del 28-M, Covadonga Tomé, ha trasladado su apoyo a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de cara al acto en Madrid donde se prevé que anuncie de forma oficial su candidatura, aunque no podrá acudir por la actividad política en su comunidad.

"La crisis en una Asturias que arde me ata a mi tierra. El 2 de abril no podré estar en Madrid. Quiero enviar a Yolanda Díaz mi cariño y desearle toda la suerte. Podemos no es solo una estructura de partido, es un deseo de transformar la realidad. Podremos y sumaremos", ha apuntado la dirigente, ubicada en el sector crítico con la dirección regional del partido.

Yolanda Díaz, le ha agradecido el apoyo también a través de la red social Twitter. "Gracias a ti Yolanda por mejorar estos años la vida de millones de personas y por la valentía de seguir transformando el país. Lo mejor está por venir", ha contestado a su vez Tomé.

Mientras, la secretaria de Organización de Podemos Asturies, Olaya Suárez, ha asegurado este jueves que el partido supedita a la decisión nacional de la formación su asistencia al evento de Díaz, que está a la espera de que ésta responda a su propuesta de primarias abierta para arroparla.

Tomé se posiciona así junto a otros dirigentes como el vicepresidente del Govern balear por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, y la diputada crítica con la formación y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que han brindado su apoyo a Díaz pero no podrán asistir al acto.

En declaraciones en el Congreso, Elizo ha considerado que la dirección del partido morado no tiene "capacidad moral, política e incluso personal" para pedir a los cargos del partido que no arropen el lanzamiento de Sumar, la candidatura de una persona, Yolanda Díaz, que ha sido "compañera" de la formación "durante ocho años".

No obstante, y desmarcándose de la línea de la cúpula del partido, sí asistirán la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra y candidata a los comicios del 28M por esta comunidad, Begoña Alfaro, y su homólogo en Galicia, Borja San Ramón.

No serán los únicos cargos de Podemos que acudan, dado que el diputado en el Congreso y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, también asistirá, al igual que piensa hacer el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro.

También la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop avanzó en redes que irá al acto de Madrid. Asimismo, la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, ha indicado a Europa Press que se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín.