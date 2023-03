Canteli condena el crimen de Tatiana Coinac pero no entiende "que la preocupación sea que aparezca en una lista"

OVIEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha afirmado este jueves que condena "todos los crímenes" y "especialmente" uno como el Tatiana Coinac, pero ha indicado que no entiende "que la preocupación de algunos partidos y algunas feministas sea que aparezca en una lista de fallecidos".

Canteli se refería así al crimen de Tatiana Coinac, la mujer hallada muerta con signos de violencia en su domicilio de Oviedo. Este mismo jueves, la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, abogó por que estos casos entren lo antes posible en las estadísticas de violencia machista, que hasta ahora solo recogen los asesinatos cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas.

Durante una rueda de prensa en Oviedo, Canteli ha sido interrogado por los periodistas sobre si condenaba este asesinato. "Por supuesto, condeno todos los crímenes, este especialmente", ha señalado el alcalde, que ha querido añadir que no entiende "que la preocupación de algunos partidos y algunas feministas sea que aparezca en la lista de fallecidos".

"Lo que tiene que preocupar es que otra mujer muere a manos de un hombre", ha indicado, para explicar que él cree "en los mismos derechos, en la igualdad y en el respeto mutuo, y no lo hay". "En este caso más grave todavía, porque ha habido un fallecimiento", ha sentenciado sobre este tema.

"RESPALDADO" POR EL PP

Por otro lado, Canteli ha sido preguntado por las palabras del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que este miércoles durante el pleno de la Junta General respondió a las críticas de la portavoz del PP, Beatriz Polledo, que sus criticas sobre los niveles de ejecución presupuestaria del Principado obedecían más a "juegos internos" de los 'populares', interpretando que lo que buscan es "desgastar" al alcalde de Oviedo y candidato a la reelección, Alfredo Canteli.

En ese sentido, Canteli ha dejado claro que con el partido tiene "una relación magnífica". "Estoy aquí porque en su día fue el partido el que me lo pidió, yo no pedí nada. Yo estoy bien, acaban de nombrarme nuevamente como candidato. Yo soy del PP, no estar afiliado no significa nada. Es mi partido de siempre. Me siento muy respaldado, tanto a nivel local como nacional", ha querido aclarar.