Canteli dice que la ciudad contará con una zona de bajas emisiones "lo más dulce posible para los ovetenses"

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado este martes, a preguntas de los periodistas, que la futura zona de bajas emisiones (ZBE) con la que contará la ciudad será "lo más dulce posible" para los ovetenses.

El primer edil no ha querido confrontar con los argumentos de la oposición, argumentando que la ZBE es "obligatoria" y que además la están desarrollando los técnicos, que son los que de verdad conocen la materia.

"No vamos a agobiar a los ovetenses, eso lo tengo claro", ha dicho Alfredo Canteli sobre las futuras normas que se pondrán en vigor. Ha indicado es que su objetivo es que los vecinos puedan estar cómodamente en su ciudad, y también las personas que llegan de fuera. "Vamos a seguir trabajando por Oviedo", ha subrayado.