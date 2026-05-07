Canteli dice que Urbanismo funciona muy bien en Oviedo y que las denuncias anónimas "tienen muy poco fundamento"

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OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha afirmado este jueves que el área municipal de Urbanismo funciona muy bien. El primer edil ha sido preguntado por la polémica relacionada por unas denuncias anónimas en relación a ese departamento. En su opinión esas denuncias anónimas "tienen muy poco fundamento".

"Yo sí quiero denunciar algo, lo firmo con mi DNI y lo hago público", ha comentado Canteli, restando valor a ese tipo de denuncias.

Ha relatado Canteli que el director general de Urbanismo tomó la decisión de irse, pero que se le sustituirá "en breve" con la correspondiente convocatoria.

Pero ha insistido en que en ese departamento no hay ningún problema y que Urbanismo no solamente está funcionando muy bien, sino que va a funcionar mejor porque se va a reforzar. "Lo que pasa es que hay partidos políticos interesados siempre en sacar punta a lo que no la tiene", ha lamentado.