Canteli rechaza que el Principado declare zonas de mercado residencial tensionado

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha mostrado este domingo su rechazo a que el Gobierno del Principado declare zonas de mercado residencial tensionado en localidades como la suya. En unas declaraciones en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que se celebra estos días en Gijón, Canteli se ha mostrado decidido a "parar" la intención del Ejecutivo regional.

"Hay que cortar esa obsesión con querer intervenir la propiedad privada", ha dicho Alfredo Canteli, que ha rechazado la idea de que el Gobierno de Asturias "se meta a gobernar los ayuntamientos".

El primer edil ovetense ha dicho que la solución al problema de la vivienda pasa por otras vías y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió 200.000 viviendas al año hace tiempo. "¿Dónde están?", ha preguntado.