La Guardia Civil localiza a una mujer de 82 años desaparecida desde el sábado en Benamejí (Córdoba)

Zona de difícil acceso donde halló la Guardia Civil a la mujer de 82 años de edad desaparecida de su residencia en la localidad cordobesa de Benamejí. - GUARDIA CIVIL

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

Un helicóptero de la Guardia Civil ha localizado en la tarde de este domingo en una zona de difícil acceso a una mujer de 82 años de edad desaparecida de su residencia en la localidad cordobesa de Benamejí desde la noche del sábado.

Según ha informado la Benemérita en una nota, sobre las 03,00 horas de este domingo alertaron de que sobre las 21,30 horas del sábado, día 15 de agosto, había desaparecido la mujer.

Los agentes, al tratarse de una persona vulnerable con necesidades, establecieron un dispositivo de servicio orientado a su localización, en el que se integraron además de efectivos de seguridad ciudadana, el servicio aéreo con un drón y un helicóptero de la Guardia Civil, así como personal voluntario, Policía Local y bomberos.

Fruto del dispositivo establecido por el Instituto Armado, la mujer desaparecida fue localizada sobre las 18,30 horas de este domingo por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, en una zona de difícil acceso, pasando la ubicación de forma inmediata al resto de unidades de la Benemérita, a la vez que pasaron aviso a los servicios sanitarios.

La primera asistencia a esta persona fue realizada por los guardias civiles integrantes del dispositivo, quienes constataron que se encontraba desorientada y un poco deshidratada por las altas temperaturas sufridas, pero consciente y en buen estado. Al llegar los servicios sanitarios, tras la exploración y valoración fue evacuada a un centro sanitario.