Capaña Renta 2025 Asturias: Conoce los beneficios fiscales para contribuyentes asturianos

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, este martes en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha presentado este martes la campaña institucional para dar a conocer los beneficios fiscales de la campaña de la renta 2025, dirigida a todos los contribuyentes asturianos y cuyo plazo de presentación comienza el próximo 8 de abril. Según ha detallado, los beneficios fiscales este año podrían llegar a 125.000 personas, con un ahorro previsto de 133 millones.

Peláez ha destacado la importancia de las "potentes deducciones fiscales" que impulsa el Gobierno autonómico y ha hecho un llamamiento a los contribuyentes para que revisen su borrador de la renta, ya que las deducciones autonómicas "no aparecen aplicadas por defecto".

El titular de Hacienda ha detallado las novedades fiscales para esta campaña, que suman 3,5 millones de euros a las deducciones de 2024, además de la reforma del IRPF aprobada el pasado año y que ha supuesto 38,1 millones de euros en beneficios fiscales, "concentrados en las clases medias y trabajadoras, especialmente en rentas inferiores a 35.000 euros".

Según el consejero, la "vía fiscal asturiana" prevé para la campaña 2025 un total de 133 millones de euros en beneficios fiscales, con especial foco en las clases medias y trabajadoras, y estima que podrán beneficiarse unas 125.000 personas.

Entre las principales deducciones destacan las dirigidas al cuidado de hijos, que pasan de 500 a 600 euros para el primer hijo, con un beneficio fiscal previsto de 50 millones de euros; los gastos vitales para menores de 35 años; la deducción para personas diagnosticadas con celiaquía, de 100 euros por miembro de la unidad familiar; y las deducciones por vivienda, que incluyen adquisición en municipios en riesgo de despoblación, vivienda de protección oficial y arrendamientos a precio asequible.

Peláez ha explicado que, gracias al nuevo indicador sintético de estado demográfico de Asturias, se amplía el número de residentes en municipios en riesgo de despoblación que podrán beneficiarse de deducciones específicas, pasando de 180.000 a 213.000 residentes.

El consejero ha explicado que este aumento no implica necesariamente que todos sean contribuyentes, sino que son habitantes potencialmente beneficiarios de deducciones específicas para esos municipios.

ENTREGAS A CUENTA

Sobre las entregas a cuenta del IRPF, Peláez ha señalado que estas corresponden a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que gestiona, recauda e inspecciona el impuesto. "El Estado ya se ha comprometido a transferir ese dinero a la comunidad autónoma en concepto de IRPF, y la liquidación por diferencias se producirá dos años después, en 2028, cuando se verá si las previsiones fueron acertadas", ha explicado.

Ha añadido que, por el momento, la situación geopolítica derivada de la guerra en Irán no altera las previsiones de ingresos por imposición directa para Asturias consignadas en el presupuesto de 2026.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

La información sobre las deducciones se encuentra disponible en la página web de difusión institucional viafiscalasturiana.asturias.es, bajo el lema de la campaña Declárate asturiano, declárate asturiana. Asturias me renta, continuidad del eslogan publicitario del año pasado.

El Gobierno destinará 255.000 euros a la campaña, que incluirá spots televisivos y anuncios digitales en todas las plataformas, con el objetivo de que ningún asturiano deje de aplicar deducciones por falta de información.