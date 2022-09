Carcedo (PSOE) insta a la oposición a convertir "discrepancias en entendimiento" hasta el final de legislatura

Barbón cierra el Debate agradeciendo la labor del Grupo Socialista

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, ha instado este martes a los grupos de la oposición a convertir "las discrepancias en entendimiento" y no en crispación hasta que finalice la legislatura, ya que "hay mucho que hablar y hacer en los próximos meses".

Carcedo ha cerrado las intervenciones de los grupos parlamentarios en la segunda sesión del Debate de Orientación Política General de 2022, último de la legislatura. Durante su discurso, ha dicho a los diputados que están "en la obligación de buscar los mejores acuerdos para Asturias", y ha planteado que el PSOE es "el único" partido que tiene proyecto para la región.

Así, ha asegurado que el presidente Adrián Barbón "ofrece respuestas y propuestas" frente a "quienes tienen que decir las mismas previsibles palabras y lugares comunes que vienen diciendo desde hace años". "Existe una gran diferencia entre escuchar a quien tiene cosas que decir y a quienes, simplemente, tienen que decir cosas", ha aseverado.

Carcedo ha reprochado a varios diputados que hayan dibujado un retrato de Asturias acorde a unos datos "infravalorando el contexto", o al dar "estadísticas sin revelar la fuente o comparativas sin base posible de comparación".

Realizando un repaso por las intervenciones de los portavoces de la oposición, Carcedo ha reprochado en primer lugar al PP que haya hecho un discurso "desde un no lugar y un no tiempo" y ha destacado que "el PP, por mucho que lo deseen, no es alternativa política ni en Asturias ni en Madrid".

A Ciudadanos le ha pedido la portavoz socialista que "reflexione" sobre su concepto de las ideologías, porque "la indefinición que arrastran, igual explica la situación que viven". En referencia a la situación interna de la formación, ha dicho que Ciudadanos "sigue sin entender" que, si tan necesitada está Asturias del centro, y Cs es el centro, "por qué Asturias no los necesita". Al margen de estas cuestiones, ha agradecido su predisposición al acuerdo durante toda la legislatura.

"El PSOE no necesita ningún sello de izquierdas", ha espetado la portavoz a Podemos, asegurando que el PSOE "no necesita ningún sello de izquierdas" ni comparaciones o evaluaciones de calidad. "Sabemos dónde estamos y lo que somos", ha dicho Carcedo, para después asegurar que "toma nota" de la intención de Podemos de sentarse a negociar el presupuesto de 2023.

Estas negociaciones comenzarán con Izquierda Unida, formación de la que Carcedo ha destacado el "alto nivel de coincidencia" con el PSOE, remarcando que durante esta legislatura han trabajado "bien" juntos, alcanzando acuerdos. Sin embargo, le ha pedido a la portavoz de IU Ángela Vallina que "no se arrogue" la defensa de los servicios públicos, el medioambiente o la industria ya que son elementos comunes que también defiende el PSOE.

Finalmente se ha referido Carcedo a las intervenciones de Foro y Vox, reprochando a Foro las "lagunas en su memoria" y sus "ambigüedades" a la hora de llegar a acuerdos o rechazarlos; y a Vox que siga reproduciendo su "comedia infinita".

BARBÓN CIERRA EL DEBATE

Tras el turno de palabra de la portavoz socialista, el presidente Adrián Barbón ha vuelto a tomar la palabra para cerrar la segunda jornada del Debate para reivindicar que el mismo sea "útil" para la ciudadanía.

Solo puede serlo, ha dicho, si se aprueban los presupuestos, ya que lo que se va a votar el jueves son únicamente "declaraciones políticas".

Consciente de que este es el último Debate de Orientación de la legislatura, Barbón ha dedicado unas palabras a su grupo parlamentario, del que ha asegurado estar "muy orgulloso" por la labor desempeñada estos años.