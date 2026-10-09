Carlos Barcia, nombrado nuevo gerente de Divertia Gijón

Carlos Barcia, mobrado nuevo gerente de Divertia Gijón en la reunión del Consejo de Administración. - DANI MORA

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Divertia Gijón ha aprobado este viernes el nombramiento de Carlos Barcia como nuevo gerente de la empresa municipal.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, Barcia asume la Gerencia de Divertia, que integra la gestión de los festejos y los principales eventos de la ciudad, así como del Teatro Jovellanos y el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX).

"Tras más de 31 años de trayectoria vinculada a la gestión y organización de eventos, afronto esta nueva etapa con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de trabajar", ha resaltado Barcia.

"He podido comprobar la importancia que Divertia tiene para Gijón, tanto por su contribución a la vida cultural, festiva y social de la ciudad como por su repercusión económica", ha apuntado.

Al tiempo, se ha comprometido a poner al servicio de la empresa "mi experiencia y capacidad de gestión, desde el diálogo y, sobre todo, mucho trabajo".