Carmen Moreno renuncia a presentarse a las primarias del PSOE de Gijón tras denunciar falta de neutralidad

Archivo - Imagen de archivo de una rueda de prensa de la exgerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, en la sede de la entidad, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, ha anunciado este domingo que no presentará su candidatura a las primarias de la Agrupación Socialista de Gijón, al considerar que no existe "un terreno de juego neutral" ni se garantizan los principios de "independencia, neutralidad, igualdad y respeto a la militancia".

A través de una nota informativa, Moreno ha explicado que su posición no responde a "una cuestión personal ni a una discrepancia puntual, sino a la convicción de que se están desvirtuando el sentido, la letra y el espíritu de unas primarias que deberían garantizar la transparencia, la objetividad, la igualdad y, sobre todo, la soberanía del voto de la militancia".

Moreno ha denunciado "el uso de los medios del partido para la presentación y promoción de una candidata oficial, que mantiene además su condición de portavoz de la dirección ejecutiva". Una "mezcla de funciones" que, según ha señalado, "compromete la neutralidad del proceso". Asimismo, ha criticado "la participación de máximos cargos de la ejecutiva en la búsqueda de apoyos", lo que considera una "utilización ilegítima y ventajista" de los recursos orgánicos.

Ha lamentado que el debate político e ideológico sobre el proyecto para la ciudad haya sido sustituido por "un enfrentamiento de intereses personales y de posiciones de poder que nada tiene que ver con el contraste de ideas, proyectos y valores que debería definir unas primarias socialistas".

Finalmente, ha agradecido el apoyo y los avales recibidos durante estas semanas y ha asegurado que continuará trabajando por Gijón desde los valores socialistas.